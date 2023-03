Het filmpje duurt twintig seconden.

Te zien en te horen zijn achtereenvolgens: Jelle de Graaf, de klimaatactivist die zich in een talkshow aan de tafel vastlijmde, een zootje pro-zwartepietdemonstranten in Staphorst, nóg een plakkerige klimaatactivist en rellende boeren in Stroe. Tot slot: het beeld van een stemhokje, in een spookachtig, zilvergrijs licht. Onheilspellende pianotonen, en dan die tekst.

Zij gaan stemmen. U toch ook? Kies VVD.

Er valt veel over zo’n filmpje te zeggen. Bijvoorbeeld over het feit dat het omineus bedoelde zinnetje ‘Zij gaan stemmen’ in VVD-blauw wordt afgedrukt, terwijl het duidelijk is dat juist die ‘Zij’ helemaal niet op de VVD gaan stemmen. Of wat te zeggen van het ‘Ik zit vast in een live-programma,’ van de tafelplakker, de enige (verstaanbare) woorden die in dat filmpje worden uitgesproken? Ze klinken als een metafoor: we zitten allemaal vast in een live-programma en we kunnen geen kant op.

In een ander filmpje laat de VVD zich erop voorstaan dat de partij ‘het stabiel hield’, in de tijden dat ‘politici verdeeldheid zaaiden’. Tja, het is maar net wat je ‘stabiel’ noemt natuurlijk, en het is maar net welke ‘politici’ je bedoelt. En wat zou ‘het’ precies zijn?

In Buitenhof legde Sophie Hermans uit in welk licht we dat soort filmpjes nu precies moesten zien. Volgens haar moet je met elkaar aan tafel gaan zitten, in plaats van je aan tafels vast te plakken. Over dat optreden was het socialmedia-team van de VVD dan weer zo tevreden dat het even later geknipt en geschoren online verscheen. De laatste zin van Hermans in dat clipje luidde: ‘Door polarisatie los je het probleem niet op’. Twee weken eerder weigerde Edith Schippers te reageren op een ‘polariserende’ stikstofstelling, om vervolgens uitvoerig in te gaan op de stelling ‘Minder asielzoekers, meer koopkracht’.

En premier Rutte concludeerde zondag over klimaatdemonstranten die met een waterkanon waren beschoten: ‘Eigen schuld, dikke bult.’

Polarisatie bestrijden met polarisatie: je moet er maar opkomen.

De VVD is de man die met zijn spuitbus heel groot ‘Weg met graffiti’ op een muur spuit.

Die campagnefilmpjes zijn natuurlijk niet alléén negatief. Ze zijn ook niet alleen bedoeld om de zwijgende meerderheid, dat stilstaande water waaruit de tevredenheid met het eigen bestaan als een onwelriekende damp opstijgt, tot actie te bewegen.

Nee, ze zijn schadelijk, en zo zijn ze volgens mij ook bedoeld.

Ze suggereren dat het wantrouwen in de samenleving uit de lucht is komen vallen, alsof dat spontaan ontbrandt tussen burgers en er slechts één partij een brandblusser weet te hanteren. Het werkelijke wantrouwen is te vinden tussen de macht en de machtelozen, tussen de politie en de demonstranten waarvan de politie persoonsgegevens verzamelt (zoals Investico vorige week beschreef), of die door agenten van hun bed worden gelicht nog voor ze iets hebben gedaan. Tussen Rotterdamse ambtenaren die jarenlang op huisbezoek moesten bij mensen die op basis van een algoritme als risicovol worden beschouwd omdat ze uiterlijk leken op verzekeringsfraudeurs (zoals Vers Beton kort geleden pijnlijk gedetailleerd uitlegde), en de mensen bij wie ze op bezoek gingen. Tussen mensen voor wie regels te allen tijde regels zijn en de mensen voor wie ‘regels zijn regels’ een tegeltje is dat ze het liefst bij anderen aan de muur hangen.