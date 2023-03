Zet Griekenland de promotie van Grexit naar neuro op het spel?

Soms is er weinig nodig voor een economische omslag. Die kan in een land als Griekenland al beginnen met een treinramp, waarbij vorige week minstens 57 doden vielen. Oorzaak was een fout van een stationschef die een verkeerde wissel omzette. De man is gearresteerd en de minister van Verkeer heeft ontslag genomen.

Maar de Grieken vinden dat niet genoeg. De vakbonden hebben tot massale stakingen opgeroepen, omdat de eigenlijke oorzaak de door de EU opgelegde privatiseringen van het spoor zouden zijn. Die moeten worden teruggedraaid. Of de EU moet een nieuw veiligheidssysteem bekostigen.

Het is ruim tien jaar geleden dat Griekenland bijna de eurozone opblies. Het land bezweek onder de enorme schulden, een torenhoge rente van 20 procent en een bankrun van de Grieken die hun spaarcenten bij buitenlandse banken onderbrachten.

Het land kwam onder curatele te staan van de zogenoemde trojka: EU, ECB en IMF. Die dwong Griekenland in ruil voor hulp tot drastische bezuinigingen en ingrijpende hervormingen, zoals de privatiseringen van overheidsdiensten als het spoor. Maar het volk kwam massaal in opstand, waardoor de economische ineenstorting werd versneld. Kortom, Griekenland was radeloos, redeloos en reddeloos.

Populisten onder leiding van Alexis Tsipras en Yanis Varoufakis – een combinatie van een Griekse BBB en SP – keerden zich tegen de opgelegde hervormingen en wonnen de verkiezingen. Een Grexit leek de enige realistische uitkomst: het vertrek van Griekenland uit de eurozone. Er was zelfs een geheim plan van de trojka, plan Z, voor de herintroductie van de drachme, de oude munt van Griekenland.

Of Griekenland zou met de andere Pigs (Portugal, Italië en Spanje) in een aparte zeurozone moeten worden onderbracht – een muntunie met een boterzachte euro. Die moest apart komen te staan van een sterke neurozone met Nederland en Duitsland.

Maar de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble en zijn Nederlandse collega Jeroen Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep vonden een oplossing. Griekenland mocht de helft van de schulden aan particuliere investeerders afschrijven in ruil voor hervormingen. Tsipras ging akkoord, hetgeen door veel Grieken als verraad werd gezien.

Het bleef nog lang kwakkelen met Griekenland. Maar onopgemerkt kroop het land de afgelopen jaren uit het diepe dal. Sinds 30 juni 2015 is de rating van de Griekse schuld zes keer verhoogd – van CC tot BB+.

Griekenland is weer een kredietwaardig land op de financiële markt, ondanks nieuwe tegenslagen als de vluchtelingenstroom en de energiecrisis. Het Griekse ondernemersklimaat is een van de beste binnen de Oeso. Van de rentestijging heeft Griekenland weinig last, omdat 55 procent van de schuld uitstaat bij het EU-noodfonds European Stability Mechanism, tegen extreem lage rentes.

De Griekse comeback of remontada is een soort van economisch mirakel. Het land doet zelfs mee aan de promotiewedstrijden van de denkbeeldige zeuro- naar de neurozone. De ene les van tien jaar geleden is: schrijf de euro nooit te snel af. De andere is: in geen ander euroland is de weg van diepe crisis naar uitbundige bloei en omgekeerd zo kort als in Griekenland.