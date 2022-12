Zelfs de klassieke Sovjet-komedie ‘De ironie van het lot’ zal niet kunnen verhullen dat de komende feestdagen anders zullen zijn

Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: Geert Groot Koerkamp voorziet dat de nieuwjaarsviering dit jaar anders zal zijn, hoe hard de Moskovieten ook proberen alles normaal te laten lijken.

De lange rij wachtende auto’s voor de parkeergarage buiten de plaatselijke shoppingmall is altijd een betrouwbare indicator van het naderende Nieuwjaar. Dit jaar is het, net als de huizenhoge kunstkerstbomen die her en der zijn verrezen, een teken dat veel Moskovieten zich blijven vastklampen aan rituelen die het gevoel moeten geven dat alles ‘normaal’ is.

Alsof zich niet achthonderd kilometer verderop – de afstand van Amsterdam tot Bretagne – taferelen afspelen die alleen maar zijn te vergelijken met de Eerste Wereldoorlog. En alsof niet vrijwel iedere Rus wordt getergd door onzekerheid en zich het hoofd breekt over hoe de dag van morgen, laat staan volgende week, volgende maand, volgend jaar eruit zal zien.

De winter is nu echt begonnen. De sneeuw dwarrelt uren achtereen uit de lucht en bedekt de grauwe werkelijkheid met een dikke, hagelwitte mantel. In het park passeer ik, moeizaam fietsend, de eerste langlaufers. Kinderen roetsjen over een inmiddels spekglad glijbaantje van een heuvel. Alles vertrouwd, als altijd. In de winkels blinken de kerstversieringen. Honderden schaatsers drommen op het ijs van de openluchtbaan onder jazzmuziek.

Een vrouw loopt door Moskou, waar inmiddels 20 centimeter sneeuw is gevallen. Beeld ANP / EPA

Maar de komende nieuwjaarsviering zal hoe dan ook anders zijn dan alle voorgaande. In veel regio’s is besloten pompeuze feestelijkheden af te gelasten in verband met de ‘speciale militaire operatie’, omdat het geen pas geeft feest te vieren als honderdduizenden Russische mannen ver weg van huis strijd leveren. Blijkens peilingen staat een grote meerderheid van de Russen achter die besluiten.

Sommige gouverneurs hebben gezegd het daarmee bespaarde geld naar het leger te willen sturen, een aanbod dat beleefd is afgewezen. Ook de Moskouse burgemeester heeft gemaand tot soberheid. De altijd indrukwekkende vuurwerkshow na middernacht is in ieder geval afgelast. Of het Rode Plein in de Nieuwjaarsnacht toegankelijk is voor het publiek is nog onduidelijk.

President Poetin heeft, voor het eerst in tien jaar, zijn gebruikelijke eindejaarspersconferentie ten overstaan van meer dan duizend landelijke, regionale en internationale journalisten afgelast. Hoewel altijd zorgvuldig georkestreerd, is het risico van onverwachte en onverkwikkelijke vragen over het Russische militaire optreden in Oekraïne en alles wat daarmee verband houdt ditmaal kennelijk te groot. Ook zijn jaarlijkse toespraak tot het gezamenlijke parlement gaat niet door, zonder opgaaf van redenen.

Rijst de vraag of Poetin op 31 december dan wel gewoon om tien minuten voor middernacht de natie zal toespreken, en zo ja: wat hij wel zal zeggen voordat de Kremlinklokken het nieuwe jaar inluiden en het volkslied uit de televisie de huiskamers in schalt. Wordt het de gebruikelijke banale tekst over hoop op een lichtende toekomst, het gezamenlijk slechten van obstakels en dank voor betoonde inspanningen in het voorbije jaar? Of benoemt Poetin het verloop van de strijd in Oekraïne, Ruslands ongekende internationale isolement, de economische neergang en de groeiende bezorgdheid onder de bevolking over een mogelijke nieuwe mobilisatiegolf?

Het ligt niet voor de hand, want het contrast met de rest van het televisieavondje zou al te groot zijn. Dat programma is jaarlijks onderling uitwisselbaar, ieder Russisch kind kan het uittekenen. De altijd populaire klassieke Sovjet-komedie De ironie van het lot uit 1976 (op basis waarvan dit jaar een Hollywood-remake is uitgebracht) zal niet ontbreken, net zomin als de begin december al opgenomen traditionele (sinds 1962) oudejaarsshow Het blauwe vuurtje, met ’s lands grootste showbizzcoryfeeën.

Niet alle sterren zullen er bij zijn, want een enkeling, zoals komiek Maksim Galkin, is wegens kritiek op de ‘operatie’ tegen Oekraïne inmiddels tot ‘buitenlandse agent’ verklaard en het land ontvlucht. Volodymyr Zelensky was er ook ooit een graag geziene gast, voor het laatst in 2013, toen niemand kon bevroeden dat hij negen jaar later een heldenstatus zou verwerven als president van het door Rusland belegerde buurland.

Geert Groot Koerkamp is Volkskrant-correspondent in Rusland met standplaats Moskou.