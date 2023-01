Zelfgemaakte smoothies zijn gedoe

Er is een kloof in Nederland, en dat is de kloof tussen mensen die het maken van smoothies zien als een realistische bezigheid, en zij die denken, ja doei, ik ben daar gek.

Ik zag een reclamefilmpje voor Alpro. In die reclame wordt gesproken over mensen die geen tijd hebben voor ontbijt. Dat wordt geïllustreerd door een jonge man die zijn huis uit loopt, terwijl hij een croissant in zijn wang duwt.

Volgens Alpro kan hij net zo goed een smoothie maken. Je ziet diezelfde man spinazie en Alpro in een blender doen, nauwgezet stukjes banaan erbij gooien, om uiteindelijk met zijn verse zelfgemaakte smoothie in een duurzame drinkfles naar buiten te lopen. De teneur van de reclame is ‘zie je wel, net zo makkelijk!’ Dat is het natuurlijk helemaal niet. Smoothies zijn gedoe, en ik denk dat de kloof in Nederland pas gedicht kan worden als we dat collectief gaan erkennen.