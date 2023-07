‘Nee, hij kon niet naar mij toekomen, dus hebben we bij hem gechild’, vertelde het meisje aan de vriendin waarmee ze in de tram zat. Ze keek zwijmelend voor zich uit; het chillen was goed bevallen. Daarna vervolgde ze op romantische toon: ‘Hij heeft een enkelband, en hij mag na zeven uur ’s avonds niet meer buiten komen.’

Ik zag deze wending niet aankomen, en ik wilde eerlijk gezegd al opstaan om haar middels een ernstig gesprek te redden van deze relatie, maar zag ook wel in dat dat mij niet zou lukken. De vriendin van het meisje reageerde totaal anders dan ik, ze zei ontspannen: ‘O, oké’, als of we allemaal wel eens een vriend met een enkelband hadden.

Het meisje vertelde door: ‘Maar hij heeft mij nog wel naar het station gebracht, terwijl dat dus niet mocht. Hij riskéért dat gewoon... voor míj...’ Weer die dromerige blik in de verte. Haar vriendin zei bewonderend: ‘Wow.’