Woningbeleggers wentelen zich in misplaatst slachtofferschap

Het leek zo’n leuke vrouw. Maar deze week ging het mis tussen een voormalige buurvrouw en mij. De vijftiger, die huizen inricht en verhuurt, beet me uit het niets via de app toe een ‘gestoorde salonsocialist’ te zijn en voegde toe dat ik maar definitief naar Zweden moest ophoepelen – een variant op het aloude ‘dan rot je toch op naar je eigen land’. Helaas voor haar hebben ze ook daar internet.

Het bleek te maken te hebben met het aanpakken van huizenbeleggers door Hugo de Jonge en Marnix van Rij – voor wier beleid ik blijkbaar verantwoordelijk ben. Het laagje beschaving van keurig lijkende Concertgebouwbezoekers is flinterdun; oh wee als je aan hun vermogens en erfenissen komt. Het gebeurde me al eerder met een boze landgoedeigenaar, die me na Sander en De Kloof wekenlang heeft gestalkt met mails over mijn zogenaamde leugens en ‘ranzige verdienmodellen’. Nee, ik heb liever een ‘ordinaire’ ondernemer, dan een ‘nette’ rentenier.

NRC, de krant van de nette rentenier, voerde afgelopen week de gepensioneerde broers Hemker op. Zij leven van de verhuur van panden die hun overgrootvader (!) in de 19de eeuw verwierf. Er klonk begrip door in het stuk. ‘Voor de gebroeders Hemker is het bezit en de verhuur van woningen, anders dan voor veel andere beleggers, geen nieuwe bijverdienste.’ Alsof dat na decennia van krankzinnige waardestijgingen en onbelaste rendementen een argument is om de grijze pandjesbaas zieliger te vinden dan een hosselende Vesparijder.

De jammerende gebroeders Hemker zien zich nu genoodzaakt een of misschien wel twee van hun 39 appartementen te verkopen. Van hun inkomsten blijft straks zó weinig over, zeggen ze, dat ze maar beter hun vastgoed in de verkoop kunnen zetten. Wat een leed! Dat je een huis ook kan verkopen, of ‘opeten’ zoals het in die kringen heet, kwam decennia niet in ze op. Het is voor de bezittende klasse een grondrecht geworden dat vermogen niet alleen in stand blijft, maar altijd groeit, en dat je slechts een deel van die groei hoeft te gebruiken om van te leven.

Huizenbeleggers vergeten voor het gemak dat naast het rendement dat als huurinkomsten op de bankrekening binnenkomt, de waardestijging van hun vastgoed een veel belangrijkere component is geweest in hun totale rendement. Een rendement dat dankzij de historische vergissing van box 3 veel te laag is belast. Bovendien hebben velen hun pandjes in de bv-sfeer vertimmerd, met kostenaftrek, om ze daarna via een ‘ruling’ van de Belastingdienst naar de belastingvriendelijke box 3 te krijgen.

Dat mensen huizen gaan verhuren als het belastingsysteem dat aanmoedigt, kun je ze niet verwijten. Dat ze moord en brand schreeuwen wanneer een grove oneerlijkheid in ons belastingsysteem wordt aangepast, en daarbij ook nog hun huurders misbruiken om sympathie te kweken, wel. Zij zouden zich moeten realiseren dat zij decennia een ongelooflijk geluk hebben gehad, in plaats van zich in een misplaatst slachtofferschap te wentelen. Het zal best dat het slechte nieuws allemaal tegelijk komt, maar het goede nieuws kwam ook allemaal tegelijk, maar dan wel tweeëntwintig jaar lang.

We leven in een tijd waarin de rijken op hun grote mond worden getest, en daarvoor verdient het kabinet alle lof. Van grote bedrijven die zeuren over ‘lastige’ regels tot de genante zwanenzang van woningbeleggers: laat het maar zien dan. Verkoop maar, vertrek maar. Mijn inschatting: ze doen het niet. Wat op de woningmarkt gebeurt is belangrijk: het moest maar eens afgelopen zijn met de lachwekkende aanspraken op gegarandeerde rendementen van de bezittende klasse. Ga écht ondernemen, of werken.