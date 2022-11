Wil jij soms een broodje op je broodje?

Door een onfortuinlijke speling van het lot zat ik in een lunchroom waar men een ‘broodje panini’ aanprees. Je weet dat je een snob bent als je je daarover opwindt. Mijn vrouw zei dat ik het van me af moest schrijven, als ik er tijdens de lunch maar mijn kop over hield.

Daar gaat ie: we drinken cappuccino en macchiato en soms een aperitivo in het casino, dus een tongbreker kun je het enkelvoud ‘panino’ niet noemen. Dat wij voor het Italiaanse woord voor ‘broodjes’ dan nóg eens ‘broodje’ zetten, is een betreurenswaardig Hollands gebruik dat ooit is begonnen met de introductie van ‘salsasaus’.

Saus-saus, broodjes broodjes: laat deze ontwikkeling toch stoppen voordat we allemaal glaasjes vini-wijn slurpen en knagen op blokjes formaggi-kaas. Als u het niet doet voor snobs als ik, doe het dan voor de Italianen, die op dit terrein erg gevoelig zijn en al compleet door het lint gaan als je spaghetti snijdt.