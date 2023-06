‘Wij zijn niet meer in veiligheid’, verzucht de buurman na de derde explosie bij het geldwisselkantoor

De ochtend na de derde explosie bij het Surinaamse geldwisselkantoor komen de gesprekken aan de Bijlmerdreef op het begrip ‘zien’. Neem de wijkagenten. Nu lopen ze hier rond, maar normaal niet, dus zij kunnen niets zien. De recherche ziet alleen wat ze willen zien.

Als bewoner laat je het wel uit je hoofd om iets te zien. ‘Wat ik heb gezien, ik ga niet praten,’ zegt een bovenbuurvrouw met een boodschappentas op wieltjes. Ze gaat dus niet ‘hakketakken’, vervolgt ze in het Amsterdams.

Ze woont in de seniorenflat boven het geldwisselkantoor. Een andere buurvrouw vertelt over het wekschema met haar buurman: slaap jij, dan houd ik de wacht. Deze nacht hadden ze eerst een springer vanaf het balkon. Toen de knal. ‘Wij zijn niet meer in veiligheid’, verzucht een buurman.

Het Surinaamse geldwisselkantoor heet Suri-Change. Het is een van de drie huurders in de bedrijfsruimte op de begane grond. De buren wijzen naar de gehavende voorgevel. De eerste explosie trof de brievenbus. De tweede blies de voordeur eruit. De derde sloeg een gat in het raam. En dat alles in ruim een week tijd.

Het getroffen filiaal van Suri-Change aan de Bijlmerdreef. Beeld ANP

De voordeur staat open. Blauwe tegels op de vloer. Stoelen van zwart namaakleer. Het loket van het wisselkantoor is verzegeld, voor een half jaar gesloten in opdracht van de burgemeester. Daarnaast is de keuken voor algemeen gebruik. Boven het afdruiprek met koffiekopjes hangt een briefje: ‘AUB keuken schoonhouden.’

Achter in het pand zit een pakkettendienst, zoals alle bedrijven hier gericht op Suriname. De filiaalhouder schermt zich zo veel mogelijk af achter zijn schuifdeur, gelukkig is het een ‘dikke deur’. Aan Suri-Change zag hij nooit iets geks. ‘De mensen erboven, die zagen we nooit.’

Sinds 24 mei vonden in Amsterdam zes explosies plaats bij drie filialen van Suri-Change. Ook in Den Haag en in Rotterdam gingen explosieven af. Bij een filiaal in Rotterdam werden eerder schoten gelost. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vermoedt een relatie tussen het geweld en de ‘bedrijfsvoering’ van Suri-Change.

Halsema wijst op ‘door de politie vermoedde criminele connecties’ van Suri-Change. In opvallend klare taal stelt zij dat bij aanslagen als deze de oorzaak meestal ligt in ‘onderlinge criminele conflicten’.

Suri-Change is een familiebedrijf. De eigenaar, zijn broer en zijn vader zijn sinds maart verdachten in een witwasonderzoek. De vader, oprichter van een Surinaamse bank, is een bekende van justitie. In 1995 kwam hij in beeld bij het CoPa (Colombia-Paramaribo)-onderzoek, dat zich richtte op drugshandel door Desi Bouterse.

Het geldwisselkantoor heeft lijntjes naar politiek en media. De echtgenote van de eigenaar, zij werkte zelf jaren bij Suri-Change, is actief binnen de PvdA. Ze was wethouder in Barendrecht en deed een gooi naar het landelijke partijvoorzitterschap. Op sociale media stelt ze dat ze niets met de verdenkingen van doen heeft.

De echtgenote is eigenaar van een mediaproductiebedrijf met als belangrijke klant de Surinaamse staatsomroep. De eigenaar van Suri-Change is adviseur bij dit mediabedrijf.

Het bedrijf omschrijft zichzelf als ‘onder vuur maar strijdbaar’. Transacties die onjuist zijn gemeld? Zo gaat dat in de wereld van geldwisselaars, het is flauw van justitie om daar een strafzaak van te maken. De 42 huizen waarop het Openbaar Ministerie beslag legde? Die zijn niet aangekocht met ‘cashgeld’ uit de drugswereld.

Suri-Change looft 20 duizend euro uit om de daders van de explosies te achterhalen. De eigenaar is het oneens met de gedwongen sluiting, meldt zijn advocaat. Natuurlijk, ‘veiligheid boven alles’, maar een half jaar dicht is te lang, daardoor loopt hij inkomsten mis.

Maar aan de Bijlmerdreef hoopt men dat Suri-Change niet meer terugkomt. De andere bedrijven in het gebouw voelen zich onveilig door de aanhoudende nachtelijke ontploffingen. ‘Wegwezen’, zegt de man van de pakkettendienst.

Ja, hoe leggen ze aan de daders van de explosies uit dat Suri-Change op last van de burgemeester de deuren moest sluiten? Een groot bord, dat werkt misschien het beste, overweegt de man van het Surinaamse reisbureau naast de ingang. Hier. Geen. Suri-Change.

Dan legt hij uit dat hij nooit iets geks bij het wisselkantoor heeft gezien. Sowieso zie je hier weinig van elkaar. ‘Het is in dit pand ieder voor zich.’