Wij zijn geen meesters van ons eigen lot. Het universum of God naar je hand zetten, is onbegonnen werk

Een vrouw ligt in scheiding en zet haar noodkreet op Facebook. Ze kan geen woning vinden en is bang dat ze binnenkort met haar kinderen op straat staat. In de reacties zegt een yogadocente: ‘Visualiseer je ideale plek, send it to the universe, voel de opluchting dat je het hebt gevonden, en laat in vertrouwen los.’ Wie oplet, hoort dit soort termen steeds vaker. Deze maand was er het festival van Kukuru, het spirituele platform van de tijdelijk gestopte radio-dj Giel Beelen. Een van de workshops ging over hoe ‘de onvoorstelbare kracht van het hart naar het ware doel van ieders leven kan leiden’. Je kon er ‘leren hoe je vanuit deze krachtige hartconnectie kunt manifesteren’.

Het is een nieuw soort taaltje dat je steeds vaker hoort, gelardeerd met Engelse kreten om het een extra air van geloofwaardigheid te geven. Als je je droom wilt bereiken, moet je het gewoon hard genoeg willen. Je kunt je verlangens ‘manifesteren’, wat er min of meer op neerkomt dat je ergens zó vaak aan denkt, dat het vanzelf werkelijkheid wordt. Daarvoor zorgt het ‘universum’, een soort vervangend paraplubegrip voor alle religieuze institutietermen –zoals ‘God’ – die we maar ouderwets zijn gaan vinden.

Er is niets nieuws onder de zon: als doorgewinterd christen herken ik hierin het zogenoemde welvaartsevangelie dat in sommige hoeken van de kerk welig tiert. Ooit vroeg een medegelovige aan een chronisch ziek familielid hoe het toch kon dat ze nog ziek was: geloofde ze wel genoeg? Tegen mij zei dit jaar iemand dat ik als kind van God een koningskind was, en dat daar grote rijkdommen bij mogen horen. In verschillende kerken is mij grote voorspoed beloofd – als ik er maar hard genoeg voor bad en, om de yogadocente te citeren, ‘in vertrouwen zou loslaten’.

Bij de meeste mensen gaan er alarmbellen rinkelen als dit type jargon klinkt. We kennen allemaal wel iemand die goed en positief in het leven staat en toch de ene na de andere tegenslag kent. Het is niet eerlijk dan te suggereren dat zij niet genoeg heeft gevisualiseerd, gemanifesteerd of gebeden. De gemiddelde Nederlander is trots op een zekere nuchterheid die voorkomt dat we met z’n allen in oppervlakkige, spiritueel verpakte leugentjes trappen. Zo zullen er weinig Oranjesupporters verbaasd zijn geweest dat het mannenvoetbalteam in Qatar werd uitgeschakeld. Ondanks het feit dat Louis van Gaal zijn spelers jarenlang opriep om te ‘imagineren dat ze wereldkampioen waren’ en de helft van het team interviews gaf over het vurige gebedsleven in de groep.

Toch is er meer aan de hand. Voorspoedzwevers zijn geen fenomeen dat op zichzelf staat en zomaar in een vacuüm is ontstaan. Het is geen hyperindividuele hobby van dromerige, vriendelijke Happinez-lezers – het is een maatschappelijk verschijnsel dat iets over ons allemaal zegt. De universumpiramidespellen vormen een potsierlijke lachspiegel voor twee economische leugens waar we wel collectief zijn ingetrapt. De eerste leugen is dat welvaart het hoogste goed is. Of je gelukt bent als mens, hangt samen met de grootte van je tuin, de prijs van je auto en de frequentie van je verre vliegvakanties. Hoe graag we het ook ontkennen, succes wordt nog altijd gemeten aan de maat van onze bankrekening.

Dat hebben spirituele charlatans goed begrepen. Ook hebben zij nuchter geconstateerd dat weelde niet voor iedereen is weggelegd in deze economie. Je hebt niet allemaal het juiste setje talenten, omstandigheden en kennissen om rijk te worden. Wat doe je dan, als je zelf machteloos bent om het hoogst haalbare voor elkaar te boksen? Dan doe je wat mensen altijd al hebben gedaan: je ogen dicht en handen vouwen of je armen spreiden en de ogen omhoog. Laat een hogere macht ons maar naar de verlossing brengen. Als je elkaar voorliegt dat puissante rijkdom het belangrijkste goed is, wees dan niet verbaasd als mensen ervoor beginnen te bidden.

De tweede leugen is die van maakbaarheid. Een hardnekkige misvatting in onze meritocratische maatschappij is dat er een sterke correlatie is tussen je eigen verdienste en je succes. Wie het gemaakt heeft, wordt geprezen. Wie aan de grond zit, dat is de schaduwzijde, heeft dat ook aan zichzelf te wijten. Jongens die begin 2017 een bitcoin kochten waren slim, jongens die dat eind 2021 deden waren dom. Wie een jubelton in een huis steekt heeft verstandig geïnvesteerd, wie een studentenschuld heeft opgebouwd had beter moeten nadenken. Spirituele succesgoeroes doen weinig anders dan deze geldende ijskoude logica overnemen en parodiëren. Zoek je een huis? Toon karakter, heb het lef, toon je wíl, want alles is maakbaar.

Willen we geloofwaardig weerwoord kunnen bieden aan de magische manifesteerders, dan moeten we deze twee blinde vlekken van onze samenleving als geheel aanpakken. We zullen ten eerste het oude cliché moeten afstoffen dat geld niet gelukkig maakt, en dat er belangrijkere dingen in het leven zijn dan designertassen en de algehele groei van de economie. Er zijn rijke mensen die totaal zijn mislukt als persoon, en er leven mensen onder de armoedegrens die in de meeste opzichten zeer geslaagde personen zijn.

Ten slotte moeten we af van de ‘tirannie van de verdienste’. In essentie zijn de meeste gevallen van succes en verlies, armoede en luxe simpelweg kwesties van geluk en pech. Pas als we dat inzien, kunnen we stoppen met elkaar of onszelf de schuld geven van situaties als dakloosheid na een scheiding. Dan stoppen we hopelijk ook met het geven van schouderklopjes aan de succesvollen, die het gelukje hadden van rijke ouders, welwillende investeerders en een aangeboren, gewild talent – of die domweg op het juiste moment op de juiste plek stonden.

Wij zijn geen meesters van ons eigen lot. Het universum, of God, naar je hand zetten is onbegonnen werk. Je kunt nog beter, zegt het Bijbelboek Job, proberen met blote handen een nijlpaard te vangen.