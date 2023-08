Wij journalisten zijn aapjes die dansen wanneer Elon Musk dat wil

Sinds Elon Musk de naam Twitter in X veranderde struikel je overal, in alle kranten, over dezelfde lelijke hobbels in zinnen. ‘De woordvoerder ontkende via X (voorheen Twitter) de aantijgingen’, ‘Op X (voorheen Twitter) brandde de discussie los’, enzovoort.

Het is niet de naamsverandering op zich die me irriteert. Ik eet gedachteloos een zak Lay’s voorheen Smith’s leeg, duw er een Twix voorheen Raider achteraan, kijk nog eens op mijn telefoon voorheen gsm, en ik leef nog steeds. Ergerlijk is dat wij journalisten aapjes zijn die dansen wanneer Musk dat wil. De naamsverandering dient als reclame voor zijn merk, wij kunnen niet anders dan hem verspreiden. Ik denk dat Musk dit erg grappig vindt.

Schrale troost is dat ‘voorheen’ een schitterend woord is. Vóór de tijd waar je met je beide benen in staat, was er ook een tijd. Waar die tijd is? Hij is heen. Maar dankzij Elon Musk weer even terug!