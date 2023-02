Wie heeft bedacht dat vrouwelijke beroepsaanduidingen weg moeten?

Van alle recente taalontwikkelingen vind ik het verdwijnen van vrouwelijke beroepsaanduidingen de merkwaardigste. Ten behoeve van de gelijkheid wordt de vrouw onzichtbaarder. In sommige gevallen voelt dat logisch; rechtster bestond al nooit, bakster evenmin, en bakkersvrouw klinkt als ondergeschikt aan een bakkende man. Maar consequentie is ver te zoeken. Sjoukje Dijkstra werd lang na haar carrière ineens een kunstschaatser, maar Beatrix was nooit koning en is nu geen prins. Niemand noemt Debbie Harry de voormalige zanger van Blondie, de barista werd geen baristus, de journaliste wel journalist.

Grote vraag is: welke seksist heeft bedacht dat juist de vrouwelijke vorm moest sneuvelen? Als het dan toch moeilijk en onduidelijk moet, waarom dan niet gekozen voor het omgekeerde? Schrijfster Harry Mulisch, kokkin Gordon Ramsey, hiphopster Lil’ Kleine. Thierry Baudet: grootste intellectuela van Nederland. António Guterres: secretaresse-generaal van de Verenigde Naties. Andries Noppert: doelvrouw. Willem Engel: wappette. Mark Rutte: première. Vladimir Poetin: dictatrix.

Veel beter. Jammer dat het patriarchaat dit tegenhoudt.