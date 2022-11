Wie denkt dat het culturele leven in Istanbul zich beperkt tot af en toe een Ottomaanse opera heeft het héél erg mis

Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: Rob Vreeken ziet dat politieke concurrentie bijdraagt aan een rijk cultureel aanbod in Istanbul

Dochter Sophie en vriendin Anne zijn op bezoek in Istanbul, dus wat doe je dan? Je koopt kaartjes voor het concert van Karsu in de Volkswagen Arena. Zangeres Karsu Dönmez is Neerlands trots in Turkije, of misschien wel Turkijes trots in Nederland, het ligt er maar aan welk chauvinisme voorrang krijgt.

De 32-jarige Karsu maakte vanuit haar geboorteplaats Amsterdam een opmerkelijke carrière. Als puber zingen en pianospelen in het restaurant van vader in De Pijp, afgewezen worden op het conservatorium, toch doodleuk als 17-jarige optreden in Carnegie Hall, dan een uitverkocht Concertgebouw en de rest is geschiedenis – met de aantekening dat deze getalenteerde vrouw hopelijk vooral veel toekomst heeft.

Over Karsu’s populariteit in het vaderland van haar ouders kan geen twijfel bestaan: die is groot. Volkswagen Arena, een soort Ahoy, is afgeladen. Het publiek vindt het geweldig, en daar kunnen Sophie, haar vader en Anne zich geheel in vinden. Karsu maakt aanstekelijke muziek (soul, pop, jazz, Turkse folk?) en presenteert dat op aanstekelijke wijze, begeleid door een aanstekelijk enthousiaste band.

Zangeres Karsu Dönmez tijdens een optreden dit jaar in Groningen. Beeld Ben Houdijk

Dat Karsu in Istanbul zou spelen, wist ik doordat ik haar poster had zien hangen, op een lang stuk blinde muur bij mij in de straat. Die muur hangt altijd vol met aankondigingen van culturele evenementen, en om de haverklap hangen er weer allemaal nieuwe posters.

Wie dacht dat het culturele leven in Turkije zich beperkt tot gemuilkorfde schrijvers, verboden toneelstukken en af en toe een Ottomaanse opera ter meerdere eer en glorie van president Recep Tayyip Erdogan, heeft het mis. Heeft het héél erg mis. Zeker de metropool Istanbul - 17 miljoen inwoners, let wel – kent een overweldigend cultureel aanbod.

Omdat een deel daarvan mij vanwege de taal ontgaat, pik ik vooral de muziek eruit. Zo bezocht ik concerten van, onder anderen, Nick Cave, het Kari Ikonen Trio (jazz, Finland), het London Philharmonic, Tuba Skinny (oudestijl jazz, New Orleans), Black Pencil (eigentijdse kamermuziek, Nederland), de band van Pink Floyd-drummer Nick Mason, Aynur Dogan (Turks-Koerdische zangeres) en Altin Gün, de Amsterdamse band die Turkse rock uit de jaren zeventig speelt.

Die opsomming maak ik om de rijkheid van de menukaart te benadrukken. Naast muziek is er immers ook theater, film, ballet en ruimschoots beeldende kunst. Het onafhankelijk toneel bloeit als nooit tevoren, ontdekte ik toen ik daar eerder dit jaar een artikel over schreef. De site tiyatrolar.com.tr bevat een overzicht van alle muziek- en theaterzalen in Istanbul. Ik tel er 386. En dat kunnen ze niet eens allemaal zijn, want een paar kleine zalen bij mij in de buurt zie ik er niet bij staan.

Interessant is ook dat cultuur de arena is van competitie tussen president Erdogan en burgemeester Ekrem Imamoglu van Istanbul, mogelijk Erdogans tegenkandidaat bij de verkiezingen volgend jaar. Erdogan pronkt met prestigeprojecten als het Atatürk Cultuurcentrum (AKM) aan het Taksimplein en museum Istanbul Modern, dat spoedig wordt geopend. Nieuw is ook Beyoglu Cultural Road, een bijna-permanent festival op tal van plekken in de stad.

Wat Imamoglu daartegenover stelt, is steun aan minder grootschalige projecten en evenementen. Dinsdag kreeg ik, met andere journalisten, een rondleiding langs een aantal daarvan. Het was om blij van te worden, met als hoogtepunt Gazhane, het tot cultureel centrum verbouwde terrein van de vroegere gasfabriek van Istanbul. Heel mooi dus, die politieke concurrentie. De cultuurliefhebber vaart er wel bij.