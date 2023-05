Wie betaalt de complotdenkers? Medialogica achterhaalde de sugardaddy van Micha Kat

Een onschuldige topambtenaar wordt achtervolgd door complotdenker Micha Kat en van kindermisbruik beschuldigd. Beeld Argos Medialogica

Applaus voor onderzoeksprogramma Medialogica dat zondagavond op voortreffelijke wijze de Nederlandse complot-infrastructuur wist te ontrafelen. De diepe duik in dit gruizig milieu voerde langs videokanalen als Blckbx, Café Weltschmerz, Red Pill Journal en weekblad De Andere Krant.

Samen zijn ze goed voor honderdduizenden kijkers en meer dan tienduizend lezers, die met regelmaat ingeprent krijgen dat niet Osama Ben Laden, maar de Amerikaanse overheid achter 9/11 zit, dat het 5G-netwerk mensen ziek maakt, en dat bij het OM allemaal kinderverkrachters werken.

Medialogica hield het gelukkig niet alleen bij aapjes kijken - kijk die gekke wappies met hun malle ideeën over de nerd Bill Gates! - maar groef veel dieper, naar de financiële bron van deze complotwereld. Ondergetekende had het zich vaak afgevraagd: wie betaalt al die figuren met hun professioneel ingerichte studio’s en zeeën van tijd om alle uithoeken van de complotfuik te verkennen?

Medialogica achterhaalde de sugar daddy’s: ondernemers als Peter Poot, die na een zakelijk conflict met Schiphol een flink deel van zijn kapitaal inzet om het bestuurlijk establishment door het slijk te halen. Maar ook Nico Parlevliet, groot geworden in de visserij. Ook hij raakte bitter na een zakelijk conflict en besloot zich te wreken door de bankrekening van complotverspreiders te spekken.

Het mecenaat van Peter Poot heeft ons onder meer complotrecidivist Micha Kat opgeleverd. De oud-journalist, die leden van het OM met draaiende camera graag in het gezicht brult dat ze kinderverkrachters zijn, ontving een maandelijkse bijdrage van de familie Poot om zijn complotwerk te kunnen voortzetten.

Inmiddels zit Kat achter slot en grendel. Afgelopen april werd hij vanwege opruiing en bedreiging van RIVM-topman Jaap van Dissel tot 28 maanden celstraf (waarvan vier maanden voorwaardelijk) veroordeeld. Deze specifieke dreigementen uitte Kat op het online-complotkanaal Red Pill Journal. Een vaste kijker van Red Pill Journal werd al eerder van zijn bed gelicht door de politie vanwege zijn plan om gewapend de Tweede Kamer te bestormen.

De Medialogica-uitzending vormde een noodzakelijke aanvulling bij het AIVD-rapport van vorige week over ‘anti-institutioneel extremisme’ dat steeds meer mensen in zijn greep krijgt. Aanhangers hiervan geloven in complottheorieën over een ‘kwaadaardige elite’ die eropuit is om ons tot slaaf te maken, of zelfs wil uitroeien. Op ‘langere termijn’, aldus de inlichtingendienst, kunnen dit soort ideeën een bedreiging vormen voor de ‘democratische rechtsorde’.

Nou ja, op langere termijn. Kijk goed en je ziet de eerste barsten in de democratische rechtsorde nu al. Politieke bestuurders vrezen in toenemende mate voor hun veiligheid. Liever een leven in de luwte, denken ze, dan bedreigd en gestalkt worden door complotzeloten die geloven dat je kinderen gevangen houdt in de kelders van de Tweede Kamer.

Een treurige constatering. Maar na de Medialogica-uitzending kun je ook denken: pluk de miljonairs die complotidioterie financieren tot de laatste veer kaal, laat ze merken dat er niet valt te sollen met onze democratische rechtsorde.