Westerse escalatie? Die is er pas als Oekraïne westerse wapens gebruikt om Russisch grondgebied aan te vallen

Afgelopen zaterdag plaatste het Oekraïense ministerie van Defensie een surrealistische foto op Twitter van een jonge vrouw, die op de puinhopen van het tot flarden gebombardeerde flatgebouw in Dnipro op reddingswerkers wachtte. Volgens het bijschrift was de 23-jarige vrouw inmiddels in veiligheid gebracht, maar had ze in september al haar geliefde in de oorlog verloren. Nu was ze ook haar huis kwijtgeraakt, terwijl het onduidelijk was of haar ouders, die nog onder het puin lagen, gered konden worden.

Ruben Brekelmans, woordvoerder Buitenlandse Zaken voor de VVD in de Tweede Kamer, retweette de foto met als commentaar: ‘Dit is hoe Russische terreur levens verwoest.’ Hoewel Brekelmans tweet op bijval kon rekenen, reageerden honderden mensen dat het westen zelf verantwoordelijk was voor het lot van de jonge vrouw, omdat het de oorlog in stand hield door Oekraïne wapens te leveren.

Over de auteur Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.

Het is een echo van de petitie van een aantal prominenten, waaronder voormalig directeur van De Nederlandsche Bank Nout Wellink, oud-minister Hedy d’Ancona en Volkskrant-columnist Bert Wagendorp, aan de regering, waarin ze oproepen tot onderhandelingen tussen de strijdende partijen. Volgens de opstellers hebben Rusland en Oekraïne in het verleden vaker onderhandeld, soms ook met succes.

Het is onduidelijk of de opstellers van de petitie daarmee doelen op het Memorandum van Boedapest, waarbij Oekraïne in 1994 al zijn kernwapens opgaf in ruil voor de garantie van Rusland dat het Oekraïne niet zou aanvallen, of op de Minsk-akkoorden van 2014 en 2015, waarin werd bepaald dat Donetsk en Loehansk weer onder gezag van Kyiv zouden komen en Oekraïne de controle over de grens met Rusland zou krijgen.

Zoals de Minsk-akkoorden Oekraïne de tijd gaven om sterker te worden, zou een Minsk-3- akkoord Rusland de gelegenheid bieden om zich te herbewapenen, om later die delen van Oekraïne op te eisen die het dan nog niet onder druk van het Westen heeft moeten afstaan. Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Studies of War (ISW) bereidt het Kremlin zich voor om de komende zes maanden een grote slag te slaan.

Het getreuzel in het Westen met het leveren van Leopard-tanks uit angst voor escalatie is dan ook onuitstaanbaar. Zoals Frans Osinga, bijzonder hoogleraar War Studies aan de Universiteit van Leiden, vorige week bij BNR Nieuwsradio zei: ‘Zolang de tanks niet worden ingezet om uiteindelijk Moskou te veroveren, staat Oekraïne volledig in zijn recht om er alles aan te doen om de Russische eenheden binnen Oekraïne aan te vallen.’

Dat geldt ook voor langeafstandsraketten met een bereik van 300 kilometer. Zolang Oekraïne die raketten gebruikt om de Russen die zich op Oekraïens grondgebied bevinden aan te vallen, is er geen sprake van westerse escalatie. Wie iets anders beweert zit gevangen in Poetins annexatieretoriek. Er is pas sprake van westerse escalatie als Oekraïne westerse wapens gebruikt om Russisch grondgebied aan te vallen.

Dat de ondertekenaars van de petitie dwaallichten zijn, mag blijken uit de slotzin van de petitie: ‘Hoe eerder de wapens zwijgen, hoe beter dat voor alle betrokkenen is – voor de Oekraïners, de Russen en de rest van de wereld.’ Je vraagt je af wat voor paddestoelen ze hebben gegeten. Concessies doen zou betekenen dat Poetin een strategische pauze krijgt om de Russische wapens, munitie en troepen aan te vullen om het conflict over een paar jaar weer te hervatten.

Als de Russische agressie in Oekraïne wordt beloond dan zal dat andere autoritaire leiders niet ontgaan. De recente bestorming van het presidentieel paleis, parlement en hooggerechtshof in Brasilia door aanhangers van oud-president Bolsonaro was geïnspireerd door de bestorming van het Capitool in Washington door aanhangers van oud-president Trump twee jaar eerder. Is er iemand die eraan twijfelt dat president Xi nauwlettend de ontwikkelingen in Oekraïne volgt met het oog op Taiwan?

Toen de Oekraïense president vlak voor Kerst een bliksembezoek bracht aan Washington, twitterde Donald Trump jr. dat de Oekraïense president Zelensky eigenlijk een ondankbare internationale bijstandskoningin was. In zijn toespraak voor het Amerikaanse Congres ’s avonds diende Zelensky hem van repliek. De militaire steun aan Oekraïne is geen liefdadigheid, aldus Zelensky. Het is een investering in veiligheid en democratie wereldwijd waar Oekraïne uiterst verantwoord mee omspringt.