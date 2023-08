Welkom bij weer een nieuwe aflevering van ‘Heerlijk zen met Julien’, uw wekelijkse uitje naar geestelijke rust

Welkom, lieve kijker, bij weer een nieuwe aflevering van Heerlijk zen met Julien, uw wekelijkse uitje naar geestelijke rust. Julien leert van de beste zenmeesters hoe we in harmonie en verzoening met onze omgeving en onszelf kunnen leven en stress voorgoed vaarwel zeggen.

Deze week blijven we voor de verandering eens dicht bij huis en laat Julien zelf zien welke lessen, die hij tevens opschreef in de bestseller Tegenslag versla je met een lach, de afgelopen seizoenen heeft geleerd. We zoeken hem op in zijn nieuwe woning, waar hij na een soepel verlopen verhuizing lekker aan het klussen is geslagen.

Over de auteur

Julien Althuisius is schrijver en voor de Volkskrant columnist over het dagelijks leven.

Dag Julien, wat ben je aan het doen?

‘Ha, ik had je nog niet gezien. Welkom! Nou, ik ben ons bed in elkaar aan het zetten. Het is een vrij groot en zwaar ding, maar dit gaat een fluitje van een cent zijn.’

Je zucht, wat is er precies?

‘Vreemd. De verschillende delen willen niet goed in elkaar vallen. Het lijkt wel alsof die haakjes verkeerd om vastgeschroefd zijn en het bed daardoor schuin afloopt.’

Maar je had hem toch ook zo uit elkaar gehaald?

‘Daarom. Blijkbaar hebben we acht jaar lang in een schuin aflopend bed geslapen. Maar dat is niet erg! Ik schroef de plaatjes er even uit en er dan weer opnieuw in, op de juiste plek.’

Het lijkt niet heel makkelijk te gaan.

‘Nee, klopt. Maar weet je – hoe heet je eigenlijk?’

Sven

‘Weet je Sven, het leven is niet makkelijk. Kijk, het zit alweer in elkaar. Hup, weer een klusje geklaard!’

Volgens mij loopt het bed nog steeds schuin af.

‘Volgens mij moet je je er even niet mee bemoeien. Het is misschien niet perfect, maar het leven is niet perfect, Sven. Bovendien, het volgende klusje roept: de eettafel!’

Waarom kijk je in zoveel verschillende dozen?

‘Ik zoek de bouten en de moeren waarmee ik de poten aan het tafelblad kan bevestigen.’

Dit duurt best lang. Heb je ze misschien in je oude huis laten liggen?

‘Daar lijkt het wel op.’

Niet zo handig.

‘...’

Sorry, wat zei je?

‘Niets.’

Volgens mij zei je iets over mijn moeder.

‘Welnee. Oké, dan moet dit even wachten. Geen probleem! Ik ga eerst wel even de wasmachine aansluiten.’

Ook dit gaat weer allesbehalve gemakkelijk Julien. Hoe komt dat toch?

‘De slang van de wasmachine past niet op het kraantje, wat ik ook probeer.’

Waarom huil je?

‘Ik huil niet, dat is zweet.’

Je zweet uit je ogen?

‘Je moet nu weggaan. Anders vermoord ik je en begraaf ik je in de tuin.’

En dat was het weer voor deze week. Volgende keer in Heerlijk zen met Julien gaat Julien naar Ikea om een specifiek ding te kopen, dat niet meer op voorraad blijkt. Kijken dus! Namasté.