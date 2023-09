Weg met de zingende politicus!

Caroline van der Plas barstte tijdens haar H.J. Schoo-lezing uit in gezang; een paar regels uit Simon & Garfunkels klassiekerThe Sound of Silence. Het klonk aarzelend, maar vals was het niet. Ook zag ik duidelijk dat zij intens veel van dit liedje houdt. Korte samenvatting van mijn gedachten: ach gossie. En daarna: shit.

Want graag geloof ik dat ik mijn politieke keuzes op inhoud baseer. Het favoriete nummer van Van der Plas is het vrij onbekende The Load Out/Stay van Jackson Browne, dat mijn ouders altijd keihard meezongen tijdens lange autoritten. Hoewel zoiets een band schept, is mijn afkeer van het BBB-program onoverkomelijk. Ik vrees alleen dat ik weerloos ben tegen iemand die in het openbaar zingt en daarbij zichtbaar schaamte moet overwinnen.

Om oneigenlijke beïnvloeding van de kiezersemotie te voorkomen, verzoek ik de regering hierbij met klem een spoedwet op te tuigen die politici het zingen verbiedt, en ga over tot de orde van de dag.