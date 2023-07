De taal van de nieuwe generatie wordt steeds korter maar ook rijker. Een relatie heet tegenwoordig een ‘rela’, het aftastende stadium dat eraan voorafgaat wordt ‘prela’ genoemd. Is het zelfs daarvoor te vroeg, maar vinden twee personen elkaar al wel erg leuk, dan is sprake van een ‘eventuela’. Ja, we streven de Inuit nog voorbij met al hun woorden voor sneeuw.

In welke fase verkeren PvdA en GroenLinks inmiddels? De vonken lijken ervan af te springen, maar achter de schermen kampen ze met morrende familieleden. Die van Jesse achten de Kuikens te veel van de gestampte pot, omgekeerd vindt Attjes familie de Klavertjes te elitair. Moeten ze aan elkaars keukentafels ijskast of koelkast zeggen? Doen ze er een bakkie of drinken ze een havermelklatte?

Samen weglopen is geen optie. Vanwege de bokkesprongen van Mark Rutte is het nu hom of kuit. Ik had ze een langere tijd in de prela gegund. Toch zeg ik: let love rule.