We moeten elkaar verheffen, in de geest van Bomans’ studentenpater

Het vermogen om iemand níét af te branden is schaars geworden. Misschien heeft het te maken met het weinig opbeurende nieuws dat ons om de oren blijft slaan waardoor naast het vertrouwen in instituties ook het vertrouwen in elkaar afbrokkelt. Eigenlijk zou je tijdens het lezen van het nieuws iets naast de krant moeten zetten om het gemoed mild te houden. Een kop warme chocolademelk met slagroom bijvoorbeeld. Al kan dat de zaak juist verergeren zodra het besef indaalt wat er allemaal voor nodig was om dat schepje cacao vanuit een Afrikaanse plantage hiernaartoe te verschepen en hoeveel dierenleed en mestoverschot een scheut melk vertegenwoordigt.

Die individuele consumptie aan het eind van een wereldwijde keten leidt tot steeds meer vormen van schaamte. Gister maakte ik voor het eerst kennis met het woord kijkschaamte (wat u mogelijk zult ervaren als u gaat juichen bij een WK-doelpunt in Qatar) en eerder raakte ik al gewend aan vlees-, baar-, woon- en vliegschaamte. De geseling van het individu lijkt vooralsnog de grootste opbrengst van al dat nieuwe bewustzijn over onze wereldorde, wat mij weinig doelmatig voorkomt. Het heeft iets onnozels om elkaar af te maken over een vakantievlucht naar Spanje terwijl invloedrijke regeringen en grote bedrijven met kabouterstapjes de nieuwe paden betreden.

Het gekke nu is, dat mensen op hoge toon ter verantwoording worden geroepen, terwijl er van diezelfde mensen zo weinig wordt verwacht. We hebben niet zo’n hoge pet van elkaar op, gezien de geestdrift waarmee iemand kan worden afgebrand. Ik denk dat we het moeten omdraaien en elkaar juist moeten verheffen. Niet vanuit een kumbaya my lord-achtige naïviteit, maar vanuit een wezenlijke erkenning van de ander als mens.

Een mooi voorbeeld hiervan wordt beschreven door Bomans in zijn boek Beminde gelovigen, waarin hij een hoofdstuk wijdt aan zijn oude studentenpater. Die man was oprecht blij als iemand met z’n sores bij hem aanklopte, ‘omdat hij een diep respect had voor het verschijnsel mens en zich van elk nieuw exemplaar telkens weer de hoogst denkbare voorstelling vormde’.

Het effect van deze benadering was groots: ‘In de niet uitgesproken, maar niettemin duidelijk voelbare betekenis, waartoe men zich plotseling verheven zag, schrompelden de moeilijkheden, waarmee men tot hem kwam, tot zulk een pietluttige omvang ineen, dat men er maar liever niet mee voor de dag kwam. Was het probleem reëel, dan bleef het staan en sprak men het ook uit. Maar had het knelpunt persoonlijke kanten, die in prestige of gekwetste trots wortelden, dan verzweeg men het niet alleen, het was er ook niet meer. De loutere aanwezigheid van deze volstrekt onbaatzuchtige man werkte zo zuiverend, dat men buiten komend zich bevrijd gevoelde, ook al was het vraagstuk onberoerd gebleven.’

Deze pater hield de studenten zo’n grote ontvanger voor, ‘dat men vanzelf op wijdere golflengten uitzond dan de frequentie, waarmee men bij hem was binnengekomen. Hij verwachtte iets ruims en in die verwachting werd men dat ook.’

Een veelgehoorde wens is gehoord of gezien te worden. Dat lijkt paradoxaal gezien het feit dat elk medium zo ongeveer uit elkaar barst van de persoonlijke verhalen, inzichten en opinies. Iedereen komt aan bod. Maar zolang we weinig van elkaar verwachten, heeft dat nauwelijks zin. Dan blijft men zitten in slachtofferschap, gekrenkte trots of een of andere modieuze vorm van schaamte. Doorgaans niet de beste uitgangspositie om de wereld te verbeteren.