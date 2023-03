We moeten de zaken niet ingewikkelder maken dan ze zijn: fietsen is goed, scooters zijn slecht

Terwijl de rest van de wereld zijn best doet om zoveel mogelijk op Nederland te lijken – denk aan de fietsrenaissance in Parijs onder burgermeester Anne Hidalgo – staat in Nederland zelf de fietscultuur onder druk. Dat komt vooral door de oprukkende scooter, die het fietsen in grote steden steeds gevaarlijker maakt.

Op het Amsterdamse Rembrandtplein werd afgelopen week een fietser doodgereden door een deelscooter, waarna de dader vluchtte, om de scooter een stuk verderop te dumpen. Deelscooters zijn een absolute ramp voor fietsers, stadsbewoners en hulpdiensten. De bestuurders zijn vaak onervaren, hebben lak aan verkeersregels, zijn niet zelden dronken, en kwakken de scooters lukraak neer. Dat veroorzaakt een enorme hoop (loze) meldingen bij hulpdiensten, doordat scooters te water raken en omstanders denken dat er iets ergs gebeurd is. Daarnaast vliegen deelscooters geregeld in brand.

Brom- en snorfietsen zijn met stip de meest gestolen gemotoriseerde voertuigen van Nederland; in 2022 werden er liefst 12.590 gestolen. Daarmee worden brom- en snorfietsen ongeveer vijftien keer vaker gestolen dan auto’s. Niet alleen zijn brom- en snorfietsen een favoriet object voor criminelen, ze zijn ook het favoriete vervoermiddel van criminelen, dankzij hun wendbaarheid en (opgevoerde) snelheid, waarmee ze via fietspaden en steegjes de politie voor kunnen blijven.

Ook de gezondheidseffecten van gemotoriseerde tweewielers zijn dramatisch. Brommers veroorzaken een kwart van het fijnstof in binnensteden, terwijl het aantal mensen met overgewicht in Nederland inmiddels boven de 50 procent ligt. Steden worden dag en nacht geteisterd door het geluid van onzekere mannen; motorfietsen trekken onnodig hard op om het alarm van stilstaande bromfietsen te laten afgaan. Op snelheid worden puberale en penopauzale tweewielers vrijwel nooit gecontroleerd.

Er is, kortom, werkelijk niets aardigs te zeggen over bromfietsen en scooters, die door de opkomst van de elektrische fiets sowieso al volkomen overbodig zijn geworden. De stad Nijmegen stelde eind vorig jaar al een totaalverbod op fijnstofuitstotende bromfietsen voor, en ook andere steden hebben lokale beperkingen in hun hoofd. Maar al die compromissen zijn halfslachtig, geen blijvende oplossing en nauwelijks te handhaven.

De overheid zou alle brom- en snorfietsen met een benzinemotor per direct moeten verbieden, en drukke steden zouden een algeheel brom- en snorfietsenverbod moeten instellen, ongeacht de brandstof. Alleen mensen die kunnen aantonen dat zij een bromfiets nodig hebben, bijvoorbeeld voor werk, onderwijs of (mantel)zorg en niet kunnen fietsen, mogen een ontheffing aanvragen.

Populisten die beginnen over een klassenstrijd en ‘vervoersarmoede’ in het kader van bromfietsen, moet je vriendelijk in hun gezicht uitlachen. Een fiets is in combinatie met het OV meer dan toereikend in stedelijk Nederland en vele malen goedkoper dan een scooter, een luxeproduct. Om huidige brom- en snorfietsbezitters te compenseren kan de overheid hen wellicht een fietscheque geven, maar de deelscooterbedrijven hebben dikke pech; hadden ze maar niet de openbare ruimte moeten vervuilen en koloniseren.

De positieve effecten zullen even overweldigend als voorspelbaar zijn. Het aantal verkeersdoden zal afnemen, jongeren zullen minder overgewicht hebben, criminelen zijn hun favoriete prooi én vervoersmiddel kwijt, geluidsoverlast neemt af, fietspaden worden rustiger en de politie zal veel makkelijker kunnen handhaven.

We moeten de zaken niet ingewikkelder maken dan ze zijn: fietsen is goed, scooters zijn slecht. En dus moet je het slechte verbieden, om het goede te behouden. Dat vinden we in Nederland moeilijk, door ons onbenullige idee van vrijheid, maar we zullen eraan moeten wennen dat niet alles kan in ons overvolle land. Sommige dingen zijn het waard om te beschermen; dat geldt zeker voor onze unieke fietscultuur.