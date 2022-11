We kunnen het ons niet permitteren de uitgestoken hand van goedwillende rijken te weigeren

Op een bij de meeste Amsterdammers onbekende en onbeminde plek, het voormalige marineterrein, ligt één van de succesvolste Nederlandse opleidingsinstituten: het Codam Coding College. Hier wordt een zeer diverse groep mensen geleerd te coderen, een vaardigheid waarnaar enorme vraag bestaat. Iedereen die de selectieperiode van een maand met succes doorstaat, is welkom op de volledig gratis opleiding; een specifieke vooropleiding is niet nodig. De leerlingen leren vooral van elkaar volgens een peer-to-peersysteem, dat docenten overbodig maakt.

De resultaten van deze nieuwerwetse ambachtsschool zijn fenomenaal; alle studenten vinden meteen een goedbetaalde baan. Bovendien weet de opleiding een voor techbegrippen ongekend hoog percentage van 31 procent vrouwelijke studenten te scoren. En misschien nog wel het mooiste: Codam kost de Nederlandse overheid én de studenten helemaal niets. Het gehele budget van 2,2 miljoen komt elk jaar uit de zak van de stichting Sofronie, van de vernederlandste Française Corinne Vigreux, die vermogend werd met de verkoop van TomTom. Zij zou dolgraag het succes verder opschalen.

Er is echter één probleem: Codam past niet in een hokje. Hoewel de gemeente Amsterdam en het ministerie van OCW vol lof zijn over de opleiding, voldoet deze niet aan het standaard afvinklijstje waarmee de overheid werkt. Vooral het feit dat er geen docenten zijn, leidt tot een hardnekkig ‘computer says no’. Met als gevolg dat de studenten van Codam geen aanspraak kunnen maken op studiefinanciering. Terwijl ze toch moeten eten en wonen.

De laatste jaren is er veel cynisme ontstaan rondom filantropie, en dat is niet geheel onterecht. In zeven jaar bij Quote heb ik een bedenkelijke mix van arrogantie en geldverspilling voorbij zien trekken. Ondernemers menen dikwijls zelf het wiel uit te moeten vinden onder het motto ‘als ik zelf dit vermogen heb weten te verdienen, dan kan ik dat toch zelf zeker het beste weggeven’. Met vele mislukkingen als gevolg. Bovendien had het geld dat zij met het nodige aplomb weggeven vaak gewoon naar de Belastingdienst moeten gaan.

Zelfs Peter Buffet, de zoon van opperfilantroop Warren Buffet, schreef ooit een opiniestuk inThe New York Times onder de veelzeggende kop ‘The Charitable-Industrial Complex’. Het gevaar is dat filantropie een middel wordt voor rijke individuen om, gespeend van transparantie, hun eigen stokpaardjes te berijden, meestal in een werkgebied waarin ze zelf hun geld hebben verdiend. Soms is filantropie zelfs een ordinaire dekmantel voor politieke beïnvloeding. Niet verwonderlijk dus, dat filantropen vaak op tegenwerking kunnen rekenen, zeker wanneer zij overheidstaken verstoren.

Maar filantropische inspanningen moeten op hun merites en resultaten beoordeeld worden, want we kunnen het ons niet permitteren de uitgestoken hand van goedwillende rijken te weigeren. Hoewel Nederland een rijke traditie heeft met vooral een gul gevende middenklasse, neemt die bereidheid rap af. De middenklasse is ontevreden, vergeven van statusangst en ervaart relatieve armoede, aangejaagd door sociale media waarop er altijd iemand rijker is. Gecombineerd met het gegeven dat we door snel stijgende lasten in Nederland harder zullen moeten werken voor dezelfde welvaart, zullen de filantropische activiteiten in die groep zwaar onder druk komen te staan. Dat maakt de filantropische verantwoordelijkheid voor de Nederlandse rijken alleen maar groter.

In een ideale wereld is filantropie helemaal niet nodig. Maar in de niet-ideale wereld waarin wij nu eenmaal leven, kan filantropie gaten vullen die een imperfecte overheid laat vallen. Met enorme voortvarendheid bovendien. Het is daarom cruciaal dat Nederland een voorbeeld neemt aan omringende landen, en evident succesvolle voorbeelden als Codam omarmt en faciliteert.