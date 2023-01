Wat ik zou doen als ik talent had voor leiderschap

Als premier van Nieuw-Zeeland kreeg Jacinda Ardern al veel lof, en terecht, maar de bewondering die haar ten deel valt nu ze op haar tweeënveertigste plotseling is afgetreden, gaat een stapje verder. Prompt geldt Ardern als een ‘voorbeeld voor politici’, een ‘voorbeeld voor mannen’ en een ‘rolmodel voor vrouwen’.

Ik ben een beetje te egoïstisch voor die denkwijze. Goede leiders, man of vrouw, zijn uiterst dun gezaaid. Dat vind ik niet zo gek; had ik zelf een talent voor leiderschap gehad (wat niet zo is), dan was ik er ongetwijfeld te beroerd voor geweest, want ik ken aangenamere manieren om het leven te leiden. Dat maakt me afhankelijk van politici die zich geroepen voelen, misschien moet je zelfs zeggen: opofferen.

Kwetsbaarheid tonen en kiezen voor je gezin maakt je ook in mijn ogen een leuker mens, maar ja, wat heb ik eraan? Leuke mensen heb ik liever aan de macht.