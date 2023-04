Wat ik zie in het oog van mijn kat

Eerst had mijn kat twee ogen en toen nog maar een. Nu meet hij met zijn poot de hoogte op voordat hij op bed springt, dat is het enige verschil met voorheen. Hij verdroeg de bloederige wond op zijn oogkas, hij liet gelaten de hechtingen verwijderen, en nu hoor ik hem niet klagen dat zijn terug groeiende wenkbrauwharen naar beneden wijzen. Aan de andere kant: hij heeft ons ook nooit bedankt voor het fortuin dat wij neertelden voor zijn levensreddende operatie.

Kan je van dieren iets leren over het leven als mens? Mij lukt het niet eens om in hetzelfde huis als dit wezen, dat stoïcijns blijft onder zoveel tegenslag, iets minder te klagen over mijn eigen ingescheurde teennagel. Wel wil ik steeds zijn foto op Instagram zetten, als voorbeeld voor alle ándere aanstellers die niet zo moeten zeiken bij het minste of geringste. De berustende blik in het oog van de kat weerhoudt me daar dan van.