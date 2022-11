Wat denkt u: zal de OneLove-speldcampagne op termijn van Doha de ‘gay capital of the world’ maken?

Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, en Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal, zijn dinsdag op het ereterras bij Nederland-Qatar te herkennen aan het OneLove-speldje op de revers. Minister Conny Helder van Sport zal waarschijnlijk ook een OneLove-speldje dragen, hoewel zij vorige week nog van plan was voor de OneLove-band te gaan, in navolging van haar collega’s Faeser (Duitsland) en Lahbib (België).

‘Zo’n speld is toch ietsje chiquer dan zo’n band’, zei Van Leeuwen over de gemaakte keuze. Zij zou ook Conny Helder graag voor de speld zien kiezen. Op de eretribune wordt namelijk ook sjeik Tamim bin Hamad Al Thani verwacht, de emir van Qatar. Hoe de placering precies in elkaar zit, is nog niet duidelijk, maar het zou kunnen dat Conny Helder naast de sjeik komt te zitten, al vindt de sjeik het mogelijk minder aangenaam naast een vrouw naar een voetbalwedstrijd te kijken.

Hoe dan ook, het is volgens Van Leeuwen zaak de emir niet onnodig te provoceren. Vermoedelijk heeft premier Rutte dat Helder voor vertrek ook nog even duidelijk ingeprent: niet onnodig provoceren. De emir schijnt een gevoelig man te zijn, en zo’n OneLove-band waarmee Faeser en Lahbib zich hadden uitgedost, zou een klap in zijn gezicht zijn. Zelfs zo’n speld is al op het randje, maar met een beetje geluk kijkt de emir er overheen of denkt hij dat het een onderscheiding is voor bewezen diensten of een ereteken van de Vierdaagse.

Met de OneLove-speld wil de KNVB op bescheiden en chique wijze de boodschap van inclusie en tegen discriminatie voor het voetlicht brengen. Het zou een leuk statement zijn wanneer Conny Helder de emir namens de regering zo’n speld op zijn thobe speldt. Maar dat zou onnodig provocerend zijn en volgens Van Leeuwen schiet je daar niks mee op. Het zou volgens haar zelfs ‘contraproductief’ kunnen werken en je wilt ook niet dat de emir van chagrijn om zo’n speld nog een paar mensen extra in de cel gooit.

Het is volgens Gijs de Jong beter ‘om de dialoog aan te gaan’. Met de arbeidsomstandigheden zijn daarmee volgens De Jong een paar mooie succesjes geboekt.

Interviewer Kees Jongkind van Studio Sport vond het allemaal maar slap gedoe met die speldjes. Hierop verklaarde De Jong dat het er niet om ging ‘sterk over te komen’. ‘Het gaat om de impact voor de mensen hier.’

Ik ben er nog niet uit of de speldcampagne als een scherp statement moet worden gezien dat op termijn van Doha de gay capital of the world zal maken, of dat het bijna onzichtbare speldje eens te meer een bewijs is van de onderdanige kruiperigheid van de Hollandse koopman onder het motto: schop nooit de mensen aan wie je geld verdient tegen de schenen.