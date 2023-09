Om weerman Gerrit Hiemstra bij zijn afscheid in het zonnetje te zetten is er een storm naar hem vernoemd. Hij had er zelf op gehint dat hij dat leuk zou vinden. Oei, dacht ik, is dat nou wel verstandig?

Vooropgesteld: ik gun Hiemstra alles. Een kwart eeuw lang was hij een bijzonder goed geïnformeerde, redelijke en geestige stem in het klimaatdebat. Hij weet de loodzware boodschap op een hoopvolle manier te brengen en geeft in zijn persoonlijke leven het goede voorbeeld. Van mij mogen er pleinen of parken naar hem vernoemd worden.

Maar een storm? Het was Hiemstra die de tv-kijker ervan doordrong dat natuurgeweld door de klimaatcrisis ook in Nederland verwoestend kan huishouden. Wat als storm Gerrit straks een orkaan blijkt te zijn, met krantenkoppen als ‘Complete ravage na Gerrit’, of zelfs ‘Gerrit eist levens’? Zou Hiemstra dan denken: mooi zo, wie niet horen wil moet voelen, of had hij toch liever een straatje met zijn naam gehad?