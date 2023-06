Aan de rand van het park liep een man die erg leek op Graham Chapman, van Monty Python, maar dan levend en onder invloed van drugs. Hij stapte geërgerd langs wat vlierbloesems, keerde zich om, kwam terug. Hij pakte een fles aftershave uit zijn binnenzak en bespoot de bloemetjes, die nu dus naar een man roken, die op zijn beurt rook naar de geur die weliswaar ‘ocean’ heet, maar die niets met de oceaan heeft te maken. De man bekeek zijn werk, riep ‘hoer!’ naar de vlierbloesems, en liep daarna redelijk tevreden verder. Was zijn ex een vrouw die graag vlierbloesems tot siroop verwerkte? Was dit haar oogstgebied en had hij haar met alle oceangeur lekker dwarsgezeten?

Even later zag ik hem verwoed iets op een bushokje schrijven. Hij knikte opgetogen naar zijn schrijfsel en zwalkte weg. In de hoop meer te begrijpen las ik wat hij had geschreven: 8-😃-poes2.