Wanneer komt het moment waarop we de wielrenner tegen zichzelf in bescherming moeten nemen?

Dat er in het wielrennen gemiddeld maar één dode per jaar valt te betreuren, zoals de Volkskrant maandag vaststelde, is een mirakel: daar staan honderden narrow escapes tegenover. Elke massasprint is een spel met de dood, elke afdaling ook – wie risico’s durft te nemen vergroot zijn zegekansen. En dat durven ze, topsporters willen winnen en wanen zichzelf onkwetsbaar tot het tegendeel wordt bewezen.

Na de dood van de Zwitserse wielrenner Gino Mäder, afgelopen week in de Ronde van Zwitserland, klonken de bekende machteloze geluiden van woede en treurnis. Het wielrennen moet nu eindelijk veiliger en Mäders dood was de schuld van de organisatoren, die de finish meteen aan het eind van de afdaling hadden gelegd. Erik van Lakerveld liet zien dat we dat in de komende Tour nog een paar keer gaan meemaken. De parcoursontwerpers willen spektakel want dat is wat de televisiezenders uit naam van de kijkers eisen; een beslissende afdaling dwingt de renners ertoe de grenzen op te zoeken of daar bij voorkeur overheen te gaan: huiveringwekkende beelden gegarandeerd. De sportkijker van 2023 heeft nu eenmaal meer gemeen met de sadistische toeschouwer in de Romeinse arena’s van twee millennia geleden dan hij zal willen toegeven.

Wielrennen is een wedstrijd in het nemen van risico’s, niet alleen in de finale van een koers. Fabio Casartelli – een andere vermaarde wielerdode – kwam in de Tour van 1995 noodlottig ten val in de afdaling van de Porte d’Aspet, de eerste klim van de dag, nadat er 27 kilometer was gereden.

De wielrenner is een kwetsbaar wezen op zijn smalle wieltjes, zonder enige lichamelijke bescherming van betekenis. De helmplicht heeft doden voorkomen, net als betere afzettingen en technische verbeteringen aan de fiets. Maar paradoxaal genoeg is elke verhoging van de veiligheid tevens een uitnodiging tot het nemen van grotere risico’s.

Een fiets is geen auto

De eindeloze reeks van doden in de Formule 1 leidde er uiteindelijk toe dat Max Verstappen een goede kans heeft levend het einde van zijn loopbaan te halen, iets wat dertig jaar geleden maar de vraag was geweest. De laatste Formule 1-dode viel negen jaar geleden. Maar een fiets is geen auto en de renner zit niet in een overlevingscel.

Wielrennen zal altijd een gevaarlijke sport blijven, daar helpt geen lieve moedertje aan, de doodsmak laat zich niet verdrijven; het staat vast dat straks in drie weken Tour weer coureurs zullen vallen – meestal ‘zonder erg’ zoals dat heet, maar zekerheid daarover bestaat niet, er zijn in het verleden renners doodgevallen tegen een stoeprandje.

Met dat gegeven hoef je geen genoegen te nemen. Je kunt straks voor de zoveelste keer krokodillentranen huilen na een noodlottige val – en die komt – je kunt ook vinden dat het niet langer acceptabel is jongens van 25 met honderd kilometer per uur van een berg af te jagen en aan de meet roem en geld klaar te leggen voor degene met de meeste doodsverachting.

Het is maar net hoe ver je vindt dat de vrijheid risico’s nemen reikt en wanneer je het moment gekomen acht waarop de renner tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen: níet wielrennen is een optie.