Waarom worden misstanden vergoelijkt met de woorden ‘Champions League’?

Zoals Nederlanders de afmetingen van iets groots altijd proberen te behappen door het met de provincie Utrecht te vergelijken, zo worden misstanden op hoog niveau altijd vergoelijkt met de woorden ‘Champions League’. Het grensoverschrijdend gedrag van de directeur, de salarisverdubbeling van de wanpresterende ceo: ja maar, ze spelen wel in de Champions League hè.

Vreemd eigenlijk dat er dan nooit hoongelach opsteekt. De Champions League biedt soms mooi voetbal, maar verder is die competitie hét symbool voor alles wat er mis kan zijn met sport. Een systeem dat grote landen en rijke clubs bevoordeelt en krankzinnige salarissen nog verder omhoog jaagt, inmenging van dubieuze miljardairs, onbetaalbare toegangskaarten. You name it, de Champions League faciliteert het.

Ingesleten vergelijkingen zijn hardnekkig, zie de provincie Utrecht. Maar misschien kunnen we ze anders inzetten: ‘We hebben hem alvast ontslagen, we halveren voor de zekerheid zijn loon, want je wilt natuurlijk niet in de Champions League terechtkomen.’