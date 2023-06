Waarom procederen zoveel mensen tegen hun WOZ-aanslag dat de rechtspraak eronder bezwijkt? (2)

De rechter onthoudt zich van een oordeel, benadrukt ze. Maar bij de vierde zaak van de dag informeert ze toch met zoveel woorden: waarom maken jullie hier eigenlijk een rechtszaak van? Waarom niet eerst even met elkaar bellen?

‘Je kunt ook de telefoon pakken, of ons mailen’, beaamt de mevrouw die als juridisch medewerker optreedt voor meerdere Gelderse gemeenten. ‘Je hoeft niet gelijk te procederen.’

‘We kunnen niet anders dan in beroep gaan’, zegt haar tegenspeler, de directeur van het vastgoedbureau dat deze rechtszaak aanzwengelde. ‘We merken weerstand.’ ‘Als je geen contact zoekt, kun je ook geen weerstand voelen,’ vindt de mevrouw van de gemeenten.

Ik zit in de rechtbank van Arnhem, waar zogenoemde ‘WOZ-zaken’ worden behandeld, die gaan over de belastingwaarde van woningen of bedrijfspanden. De Raad voor de rechtspraak noemt WOZ-zaken een ‘knelpunt’. Het zijn er duizenden, het gaat inhoudelijk soms nauwelijks ergens over en het kost de samenleving miljoenen.

WOZ-zaken gaan zelden alleen om een waardeverschil. Het gaat om alles eromheen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Veel WOZ-zaken worden aangezwengeld door no-cure-no-payvastgoedbureaus. Ze vertegenwoordigen huiseigenaren, huurders en ondernemers. Als die gelijk krijgen, dan ontvangt het bureau een proceskostenvergoeding. Dat maakt het voor zo’n bureau aantrekkelijk om te procederen, ook als er eigenlijk weinig aan de hand is, vreest de Raad.

Na een ochtend WOZ-zaken bijwonen is dit duidelijk: deze zaken gaan niet alleen over belastingen en taxaties. Het gaat ook over oud zeer tussen de procesdeelnemers, in dit geval de mevrouw van de gemeenten versus de mannen van het vastgoedbureau, een grote no-cure-no-payspeler in Nederland.

Beide partijen kennen elkaar al jaren. Bijna elke week zien ze elkaar in de rechtbank. Ooit konden ze het best goed met elkaar vinden. Maar rond 2019 verslechterde het contact, zegt de mevrouw van de gemeenten.

‘Jullie werkwijze heeft ertoe geleid dat we zo veel beroepszaken hebben’, zegt de directeur van het vastgoedbureau. Hij verwijt de mevrouw van de gemeenten dat zij stukken steevast laat aanlevert, pas daags voor de zitting. Daarom moet hij ‘elke avond’ aan het werk. ‘Het is niet meer vol te houden.’

Maar dat valt haar niet te verwijten, vindt de mevrouw van de gemeenten. Zij verzuipt in het werk als gevolg van alle zaken die híj aanspant. Ze verwijt de mannen dat die een vergoeding van 296 euro incasseren voor elke hoorzitting van luttele minuten. Maar de voorbereiding kost uren, weerspreekt het vastgoedbureau.

En dus wordt geprocedeerd over een taxatieverschil van slechts 8.000 euro: een huis dat een Gelderse gemeente 2 ton waard acht, terwijl het vastgoedbureau uitkomt op 192 duizend euro. Uiteraard gaat het hier niet om het waardeverschil. Het gaat om alles eromheen.

‘Ik hoor u zeggen dat het eigenlijk best een goed idee is om samen het gesprek aan te gaan’, verzucht de rechter, die begint over de ‘metacommunicatie’.

In een andere zaak – een winkelpand in een Gelders dorp, de gemeente taxeert het op 447 duizend euro, het vastgoedbureau op 406 duizend euro, een verschil van nog geen 10 procent – stuurt de rechter beide partijen voor overleg de gang op.

En zo belanden ze in de hal van de rechtbank tegenover elkaar aan een klein tafeltje. Ze maken berekeningen op een papiertje. Zij gaat akkoord met een taxatiewaarde van 405 duizend euro, lager dan het eerdere voorstel van het vastgoedbureau. Ineens lachen ze. Ze maken grapjes over een pen die valt.

De Raad voor de rechtspraak stelt voor om de vergoeding voor no-cure-no-paybureaus te beperken. Burgers moeten dan zelf procederen.

Maar wie WOZ-zittingen bijwoont, ziet: dat lijkt te hoog gegrepen, tenzij je overweg kunt met het Kadaster en thuis bent in de Algemene wet bestuursrecht. Veel klachten zijn inhoudelijk bovendien geen onzin. Bij WOZ-taxaties gaat van alles mis, want gemeenten laten de eerste ronde over aan een computerprogramma.

En dus weten de mannen van het vastgoedbureau en de mevrouw van de gemeenten: wij komen elkaar weer tegen. ‘Bel me om werkafspraken te maken’, zegt de directeur van het vastgoedbureau na afloop. ‘Wat jij doet, dat voelt als pesten.’

‘Maar dat is het niet’, zegt de mevrouw van de gemeenten.