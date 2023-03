Vroeger beklaagde ik alleen mezelf, nu de hele wereld

Tussen het aandraaien van mentale schroefjes door hebben de deskundigen mij het afgelopen anderhalf jaar op gezette tussentijden ook aan onderzoekjes onderworpen – vragenlijsten laten invullen, waarmee het welzijn van het moment wordt gemeten. Zodat we achteraf konden zien, als de resultaten bij elkaar waren gebracht en in een grafiek waren verwerkt, of het ook effect had wat we zaten te doen de hele tijd.

De resultaten logen er niet om. Misschien was de diagnostiek niet fijn genoeg afgesteld om de diepere trillingen van mijn welbevinden te kunnen registreren. Of was er een andere reden dat het nergens op sloeg. Want hier kon niemand blij mee zijn.

In de grafiek waren tijd en geluk tegen elkaar afgezet. Mijn gelukslijn kwam daarin maar moeizaam op gang. Halverwege was er wel een duidelijke opleving zichtbaar, een piek, toen moest ik even erg gelukkig zijn geweest. Maar vlug daarna knakte de gelukslijn haast doormidden, en dook-ie bijna loodrecht naar beneden, de diepte in, steeds verder en dieper, helemaal tot het punt waarop ik nu op een stoel tegenover de therapeute zat.

Hoe kon ik zo slecht scoren, terwijl ik mijn best had gedaan? Het leek alsof ik weer 18 was en ze in mijn eindrapport hadden opgeschreven dat ik nog minder wist dan toen ik zes jaar eerder aan de havo was begonnen.

Nu wilde ik niet beweren dat ik gelukkig was, of anderszins de wetenschap tegenspreken. Maar dit klopte niet, dit correspondeerde niet met de werkelijkheid. Als ik mijn welbevinden zelf in een grafiek had mogen tekenen, had je een mooie, opgaande lijn te zien gekregen, die weliswaar nog niet zo lang boven nul was uitgekomen, maar die alles in zich had om potent te blijven doorstijgen, zo de lucht in, richting de hemel.

Vroeger was ik bijvoorbeeld kwaad geworden. Om al die eindeloze vragenlijsten, uren en middagen was je er telkens mee kwijt, en na afloop kwam er ook nog iets uit waar je niks aan had. Maar nu, anderhalf jaar later, met bijna alle schroefjes aangedraaid, stelde ik me voor hoeveel mensen er op een gemiddelde dag wel niet voor zulke onderzoekjes naar hun zorgverlener worden geroepen, en hoeveel productieve uren daarmee verloren zouden gaan.

Dat was geen kinderachtige vooruitgang, leek mij. Vroeger beklaagde ik alleen mezelf, nu de hele wereld. Feitelijk is mijn ergernis dus alleen maar veel groter geworden, maar je merkt het niet meer zo, ik zeik er niet meer over. Dat is ook het belangrijkste dat je leert, denk ik, achteraf: ze geven je net zo lang advies tot je je mond dichthoudt. En dat helpt, ik had het niet verwacht, maar je ziet ze er thuis van opleven.

Als je iemand van zijn neuroses afhelpt, wordt hij niet gelukkig, maar gewoon ongelukkig. Wie zei dat ook alweer – Freud? Ik had geloof ik geen neuroses, maar ik ging opgelucht naar buiten, gewoon ongelukkig – het hoogste was bereikt.