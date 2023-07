Ik ken vegetariërs die toch al nooit zo van vlees hielden. Vegetariër worden is voor deze mensen geen opoffering, ze hebben alleen ineens de morele wind mee. Voor dit ‘per ongeluk goed zijn’ zou een woord moeten bestaan.

Zelf heb ik bijvoorbeeld nooit van de activiteit ‘winkelen’ gehouden, vanwege de paskamers, mensenmenigten, keuzes, en de onontkoombare muziek. (Daarnaast heb ik de smaak van een kleuter en ben ik altijd teleurgesteld als de door mij gewenste klittenbandgympen niet bestaan boven maat 28.) Ik kan dus minder kleren kopen, maar ik offer geen levensgeluk op, sterker nog, het wordt alleen maar makkelijker voor mij.

Er zou ook een woord moeten komen voor het omgekeerde: goed doen tegen je natuur in, goed-met-moeite. En daar zou je meer punten voor moeten krijgen. Wie die punten moet gaan uitdelen is nog onduidelijk. Waar je ze uiteindelijk kunt inleveren (in ruil voor een leuke attentie) ook.