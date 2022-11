Voetbal moet het geweten weer laten spreken; niet met een hand voor de mond, maar luid en duidelijk

Jesper Möller, voorzitter van de Deense voetbalbond, gooide deze week een knuppel in het hoenderhok: hij sprak woensdag openlijk over de mogelijkheid dat zijn bond, de DBU, de wereldvoetbalbond Fifa zal verlaten. Möller was woedend over de dictatoriale houding van de Fifa in de affaire die razendsnel uitgroeit tot een splijtzwam, die over de OneLove-aanvoerdersband. The Guardian meldde vrijdag dat de Fifa niet alleen had gedreigd dragers van die band te bestraffen met een gele en daarna met een rode kaart, maar diens gehele team de toegang tot het veld te ontzeggen – en de facto uit het toernooi te gooien.

Denemarken loopt voorop in het verzet tegen de Fifa, maar de bom die Möller nu onder de organisatie legde ging verder. ‘Ik kan me voorstellen dat er problemen kunnen ontstaan als Denemarken op eigen houtje vertrekt. (…) We moeten evalueren wat er is gebeurd en dan moeten we een strategie opstellen, ook met onze Scandinavische collega’s.’

Zo kan uit de ophef rond een stukje textiel met OneLove erop een hervormingsbeweging ontstaan, gericht tegen een criminele en corrupte organisatie, geleid door een manipulatieve en geldbeluste Zwitserse maffiabaas, Gianni Infantino. Eindelijk is er een land dat zich afvraagt of je wel deel moet willen uitmaken van zo’n organisatie. Wie daar wel voor kiest, is medeplichtig.

Eruit stappen lijkt onmogelijk: de Fifa heerst over de wereld van het voetbal en een exit lijkt een keuze voor isolatie. Maar dat Möller de mogelijkheid nu toch overweegt laat zien dat de Fifa haar hand heeft overspeeld. De druk wordt opgevoerd, de KNVB zou zich bij de Denen moeten aansluiten om de Fifa van binnenuit te hervormen – en de mogelijkheid dat van buitenaf te doen door een nieuwe overkoepelende bond op te richten niet uit te sluiten.

Eén bond, en niet de onbelangrijkste, heeft ervaring met uit de Fifa stappen: de Engelse Football Association. Na de Eerste Wereldoorlog verliet de FA na onenigheid de Fifa, en dat herhaalde zich in 1928, waardoor Engeland de WK’s van 1930, 1934 en 1938 miste. Van de zeven ‘OneLove-landen’ behoren er vijf (Nederland, Denemarken, België, Duitsland en Zwitserland) tot de acht founding fathers die in 1904 aan de wieg van de Fifa stonden. Je zou kunnen zeggen dat ze daarmee een extra verantwoordelijkheid hebben de beschaving in de bond terug te brengen.

De Fifa opblazen is een rigoureuze stap met consequenties die amper zijn te overzien. Maar datzelfde geldt ook voor de consequenties van de misdadigheid die nu binnen de Fifa met de mantel van het geld wordt bedekt. Voetbal moet het geweten weer laten spreken; niet met een hand voor de mond, maar luid en duidelijk.

Tijd voor een OneLovexit.