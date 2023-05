Voedingssupplementen zijn overbodig, juist voor de Arie Boomsma’s van deze wereld

Op social media woedt een agressieve campagne voor voedingssupplementen. Pillendraaiers als Viteezy, Vitaily, Mood rise, Bonusan, The happy mammoth, Modern Native, Perfect health, Vitful, Sups Care en Wellvita bieden allemaal hulp bij vage klachten als futloosheid, stress, slecht slapen en humeurigheid. Ook overgangsklachten en verminderd libido zitten vaak in het pakket.

Maar hoe weet je nu welke pillen en poeders je nodig hebt? Veel bedrijven bieden tegenwoordig een (gratis, sympathiek!) online test aan. Je vult een aantal vragen in en na een paar minuten krijg je advies voor heel dure pillen. Vitakruid is de koning van de online reclame. Hun posterboy Arie Boomsma doet in prachtige filmpjes heel enthousiast over hun supplementen. In een filmpje zit hij in een poef de online test te doen, die ik ook heb gedaan. Naast vragen over mijn eetpatroon, sporten en slapen werd mij gevraagd of ik regelmatig met het OV reis en of ik vaak ik de buurt kwam van mensen met een gevoelig immuunsysteem. Na een paar minuten bleek ik ‘buitengewoon veel extra magnesiumbehoefte’ te hebben. Mijn totaalpakket kost 91,64 euro.

Vreemd dat mijn behoefte zo groot is, want volgens het Voedingscentrum komt magnesiumgebrek bijna nooit voor, omdat het in heel veel voedingsmiddelen zit. Ik app met een orthomoleculair epigenetisch therapeut van Vitakruid.

‘Waarom heb ik zoveel magnesium nodig?’

‘Magnesium speelt een grote rol bij mentale en fysieke inspanningen en kan in die periode extra fijn zijn. Indien nodig kun je op stressvolle dagen magnesium bijslikken, maar ik denk dat als je B12 wat hoger is andere vage klachten ook wel afnemen.’

‘Hoe weet ik of ik tekorten heb?’

‘Je hoeft natuurlijk geen tekorten te hebben om extra te suppleren. Geen tekort betekent niet direct dat het optimaal is.’

‘Je kunt dus voor de zekerheid beter te veel nemen, zodat je van alles genoeg krijgt?

‘ We mogen naast goede voeding zeker wat extra nemen, dat is geen overbodige luxe.’

‘Met zo’n test kunnen jullie goed uitvinden wat ik nodig heb?’

‘Om het helemaal af te stemmen is het goed vooraf even te overleggen, maar de test is een mooie inschatting’

Renger Witkamp, hoogleraar voeding en farmacologie in Wageningen ziet het allemaal met lede ogen aan: ‘Deze mevrouw kraamt een mengsel van vaagheden en soms regelrechte onzin uit. Deze supplementen lijken vooral aangeboden te worden aan mensen voor wie ze overbodig zijn. Alleen mensen die heel beroerd eten, een maagverkleining hebben gehad of ernstig ziek zijn, hebben soms specifieke supplementen nodig. De Arie Boomsma’s van deze wereld niet. Het overgrote deel van de mensen haalt de vitamines en mineralen uit de voeding en heeft geen tekort. Iets extra’s nemen is juist wel een overbodige luxe. Meer is niet beter, meer is slechter.’

‘Wat vindt u van zo’n online test?’

‘Het is lariekoek. Via een pseudo-persoonlijke benadering wordt je een schijnadvies gegeven voor producten die de meeste mensen niet nodig hebben. Je wordt op kosten gejaagd en het grootste slachtoffer is je portemonnee. Als je echt wilt weten of je tekorten hebt, moet je bloed laten prikken.’

‘Deze mevrouw is wel orthomoleculair epigenetisch therapeut.’

‘Dat is een verzonnen en niet bestaande combinatie van wetenschappelijke termen. Vergelijk het met cultureel patholoog of biochemisch paragnost. Onzin dus.’