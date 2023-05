Vijf keer sloeg de opritverklikker aan omdat iemand in de tuin stond. Dan doe je geen oog meer dicht

De Westerstraat in Ter Apel is waarschijnlijk de best beveiligde straat van Nederland. Aan de huizen, gewone, gezellige huizen, vaak vrijstaand, soms twee-onder-één-kap, niks buitenissigs, hangen camera’s. Niet zomaar één camera. Trossen camera’s.

Hoor je het gezoem op de oprit? Dat is de bewegingsmelder, hier ‘opritverklikker’ genoemd. De opritverklikkers aan de Westerstraat zijn niet aan te slepen. Altijd doen de bewoners alles op slot. Ook de achterdeur, als ze zelf op het terras zitten.

Vanuit de achtertuinen aan de Westerstraat kijk je uit op het symbool van de asielcrisis in Nederland: het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vorig jaar waren hier niet genoeg bedden voor alle asielzoekers die zich aan de poort meldden. Mensonterende taferelen. Mensen sliepen in het gras. Vechtpartijen. Overstromende Dixi-toiletten.

Hoe is het als je hier naast woont, met een nieuwe zomer voor de deur? Aaltje ten Kate wijst vanuit de keuken door haar tuin, kijk even mee, langs de camera aan het schuurtje, je ziet de weg naar het aanmeldcentrum. Dag en nacht komen daar vluchtelingen aan met hun koffers.

Dit jaar wordt een recordaantal van ruim 70 duizend asielzoekers in Nederland verwacht, nog meer dan vorig jaar. Er zijn ongeveer 50 duizend opvangplekken. Maar de bewoners in de Westerstraat, de rest van Ter Apel en de omliggende dorpen hebben harde toezeggingen gekregen. Wat er ook gebeurt, in Ter Apel komen geen buitenslapers meer.

Dat belooft staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) aan de Nationale Ombudsman en de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Voortaan komen hier niet meer asielzoekers dan de 2.000 waarvoor plek is. Maar de belofte leest als slecht nieuws verpakt in mooie woorden. Want wat gebeurt er met de 2.001ste asielzoeker die zich meldt? Daarvoor bestaat geen plan.

Wel komen er ‘noodmaatregelen’. Die zijn nog niet concreet, maar bieden toch uitkomst. Ook mogen omwonenden hoop putten uit een ‘toekomstgericht gesprek’. Aan een ‘bestuurlijke tafel’ worden ‘aanvullende afspraken’ gemaakt om de veiligheid te waarborgen. De ‘uitdagingen’, benadrukt de Ombudsman, blijven helaas groot.

Aaltje ten Kate: ‘Als ze eenmaal in het gras liggen, wie haalt ze dan weg?’

Even verderop weten Wim en Willeke Vroom genoeg. Ze hebben hun woning te koop aangeboden bij de gemeente. De gemeente heeft nog niet gereageerd. Laatst hadden ze weer ‘zombienacht’. Vijf keer sloeg de opritverklikker aan omdat in het pikkedonker iemand in de tuin stond. Dan doe je dus geen oog meer dicht.

Wim is vijf jaar geleden neergestoken door een asielzoeker. Het liep maar net goed af. Traumatherapie voor Willeke.

Aan de Westerstraat valt de term ‘veiligelander’ om de haverklap. Sinds een paar jaar ervaren ze hier volop overlast, inbraken, in auto’s kruipen, alles jatten. In een naburig dorp is melding gemaakt van een rooftocht.

Verantwoordelijk is – voor zover bekend – een naar verhouding kleine groep jongemannen uit landen als Marokko en Algerije. Weinig kans op een verblijfsvergunning. Maar ze zijn nergens welkom, dus proberen ze het steeds opnieuw. Asiel aanvragend en plunderend trekken ze door Europa.

Toen Leon Friesema uit de Randstad hierheen verhuisde, was het aanmeldcentrum er al. Maar de problemen speelden niet, die zijn van de laatste tijd. Toen hij een agressieve man op de oprit had en de politie pas na drie kwartier kwam, dat was vervelend. Dit moet ook gezegd: de meeste asielzoekers geven natuurlijk geen overlast.

Hij heeft ‘nul vertrouwen’ in de belofte dat het aanmeldcentrum niet meer zal overstromen. ‘Want waar moeten ze dan heen?’

Ter Apel is leuk, met een bloeiende middenstand, prachtige bossen en een 15e-eeuws klooster. Maar de koningsdagviering leek dit jaar minder goed bezocht dan anders. De vluchtelingen verdelen de gemeenschap.

Het wereldprobleem dat wordt uitgestort over deze kleine plattelandsgemeente (26 duizend inwoners) betekent perverse prikkels. De asielzoekers betekenen werkgelegenheid. Het gemeentebestuur verdient eraan en beweegt mogelijk meer mee dan verstandig is.

De staatssecretaris zoekt naar een locatie voor een tweede aanmeldcentrum. Verrassing: geen gemeente blijkt bereid. De status quo komt bestuurlijk niet verkeerd uit. Ter Apel ligt op ruim twee uur rijden van Den Haag. Het Rijk kan blijven wegkijken.

Zomervakantie zit er voor hen niet in, zegt Willeke Vroom. Ze moeten het huis bewaken.