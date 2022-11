Verliefd op Truus, verliefd op zijn spelers, verliefd op zichzelf

Bondscoach Louis van Gaal is een mooier mens nu hij kwetsbaarder durft te zijn dan ooit, om de simpele reden dat hij ook kwetsbaar is. Hij heeft geen keuze meer. Het leven neemt hem mee naar de gebreken van de ouderdom, maar ook naar de loutering van gerijpte wijsheid.

Hij vertelde dat hij euthanasie heeft geregeld, voor als hij te kwetsbaar wordt. In een van de indrukwekkendste scènes uit de film Louis zit hij in een rolstoel, achter in een busje, na de plaatsing voor het WK tegen Noorwegen. Hij was van de fiets gevallen. Uitgegleden over herfstbladeren. De auto hobbelt over een verkeersdrempel, Van Gaal vergaat van de pijn en klaagt over het Nederlandse wegennet.

Het duel telde eerst niet mee voor zijn palmares, omdat hij in een box zat, boven in het stadion. Dat is aangepast, waardoor Van Gaal na de zege op Senegal de bondscoach is met de meeste overwinningen. Weer een record. O nee, het ging over kwetsbaarheid.

Aan één kant is hij bijna doof. Dat zegt hij openlijk, na het duel met Senegal, als ze hem een oortje indoen voor de vertaling. Wie met Van Gaal meerijdt in de auto, kan hem het best laten sturen, want dan zit de bijrijder rechts naast hem en rechts is zijn gehoor goed. Kwetsbaar, op alle fronten. Een doelman durven opstellen die nog nooit eerder een topduel speelde. Maakt Andries Noppert één fout, dan volgt publieke geseling.

Hij zegt dat hij de beste coach is, al is daar zelfspot te bespeuren. Hij prijst zijn eigen wissels, die goed uitpakken. Memphis Depay is bij beide treffers betrokken. Cody Gakpo speelt vrij matig, maar als hij na de komst van Davy Klaassen wat meer opschuift naar voren, breekt hij de wedstrijd open. Ook Klaassen scoort.

Hij liet zich overtuigen van de kwaliteiten van Noppert. In den beginne zei hij zelfs dat hij een spreekkoor had gehoord in de Adelaarshorst, bij diens toenmalige club Go Ahead: Noppert in Oranje. Niet iedereen heeft in de gaten dat Van Gaal zichzelf op de hak neemt, omdat hij speelt met zijn kwetsbaarheid.

De ene keer vertelt hij dat hij problemen heeft met zijn libido, omdat hij is geopereerd vanwege prostaatkanker. De andere keer, dinsdag op de familiedag van Oranje, stelt hij aan de rand van het trainingsveld voor dat zijn vrouw Truus mee kan naar zijn kamer. Dan kunnen ze een wipje maken. Het filmpje is meteen een hit. Wie zegt dat nou, als man van 71, terwijl er een camera staat?

In zekere zin meent hij het, want Van Gaal beweerde meermaals dat succes hem geil maakt, terwijl hij dus moeite heeft om zijn driften te effectueren. In de lift van het stadion in Lusail praten Engelstaligen dinsdag over Van Gaal. Ach, ze hebben zo’n mooi materiaal, na gesprekken met Virgil van Dijk en Nathan Aké, hoe die hem als vriend steunden bij zijn herstel.

Telkens zeggen dat je wereldkampioen kunt worden; dan durf je je kwetsbaar op te stellen, al beseft hij dat een bal op de paal elke illusie kan verstoren. Kijk naar de foto van het gezicht van Van Gaal, als Cody Gakpo het veld verlaat. Hij is verliefd op Truus, verliefd op zijn spelers, verliefd op zichzelf en op het leven, zelfs nu het kwetsbaar is. Juist nu het kwetsbaar is.