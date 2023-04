Vanuit dramaturgisch oogpunt is veel verdedigbaar

In de populaire serie Succession zit een acteur, Jeremy Strong, die zichzelf en zijn vak veel te serieus neemt. Dat maakt hem humorloos en daarom wel weer grappig om naar te kijken.

In een achter-de-schermeninterview rondom Succession zit Jeremy uiterst ernstig te reflecteren op het script, en uit daarbij de volgende zin: ‘I thought it made sense dramaturgically.’ Deze zin heeft het internet doen oplaaien in een golf van collectief enthousiasme. En gelijk heeft het internet. Wat een heerlijke zin om te kunnen gebruiken in allerhande memes!

Maar ook in het echte leven zou je af en toe moeten kunnen zeggen: ‘Ik vond dat het dramaturgisch klopte.’ Als je je troep hebt laten rondslingeren. Als je niet komt opdagen bij een etentje. Als je in een volle kleedkamer in het zwembad tegen je kind roept: ‘Dan kleed je jezelf maar aan!’ Vanuit dramaturgisch oogpunt allemaal heel verdedigbaar.