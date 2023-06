U zoekt schilderijen van Vermeer? Google geeft de AI-imitatie ruim baan

Een door AI gegenereerde variant op het Meisje met de parel staat bovenaan in Google als je op Vermeer zoekt. Te vrezen valt dat dit pas het begin is.

Tik ‘Vermeer’ in de zoekbalk van Google, en ’s werelds meestgebruikte zoekmachine presenteert in mum van tijd een serie afbeeldingen van de 17de-eeuwse Nederlandse meesterschilder, om direct een eerste indruk te geven. Handig. Maar wacht even: het eerste (en grootste) plaatje lijkt in de verte wel op het beroemde Meisje met de parel, maar is het overduidelijk niet.

De bewuste afbeelding is gemaakt door de Duitser Julian van Dieken. Of beter: is gemaakt door kunstmatige intelligentie. Van Dieken voerde een zogenoemde prompt in aan het AI-programma Midjourney, iets als: ‘Een portret van een mooi meisje met volle lippen en blauwe ogen en glinsterende oranje oorbellen in de stijl van Vermeer’). Midjourney deed de rest. Het werk leidde begin dit jaar tot controverse omdat het Mauritshuis het tentoonstelde.

Een bezoeker van het Mauritshuis fotografeert de AI-versie van Vermeers Het meisje met de parel. Beeld Simon Wohlfahrt / AFP

Het zoekalgoritme van Google is ongevoelig voor het feit dat het AI-werk door een algoritme is gemaakt en zette het bovenaan. Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt: onlangs gebeurde al iets soortgelijks met de Amerikaanse kunstenaar Edward Hopper. Ook hier gaf Google de AI-imitatie ruim baan. Google deed een aanpassing, maar zegt naar aanleiding van Vermeer tegenover techsite Futurism dat dit nou eenmaal kan gebeuren in het open web: ‘Het is mogelijk dat onze systemen niet altijd de beste afbeeldingen selecteren, ongeacht hoe die afbeeldingen worden geproduceerd, door AI gegenereerd of niet.’

Is dit zorgwekkend? Ja. Oplettende kunstliefhebbers zien meteen dat er wat mis is, maar niet iedereen kan een echte Hopper of Vermeer van een AI-variant onderscheiden. Voor die mensen is het bovenste resultaat van Google wellicht de eerste kennismaking met die kunstenaar. Te vrezen valt dat dit pas het begin is.

Vorig jaar voorspelden experts in een studie van de Universiteit van Tilburg dat in 2027 meer dan 90 procent van alle onlinecontent geheel of gedeeltelijk afkomstig is van kunstmatige intelligentie. Misschien is die 90 procent nog wel aan de voorzichtige kant; dit onderzoek kwam uit januari 2022, toen nog niemand van programma’s als ChatGPT en Midjourney had gehoord.

De resterende 10 procent (laten we daar nog maar even van uitgaan) zal worden weggedrukt door synthetisch materiaal, iets waarvan Google nu al een voorproefje geeft. Het web zal worden overspoeld met kunstmatig geproduceerd materiaal dat in toenemende mate geënt zal zijn op ándere synthetische teksten en plaatjes. En de arme consument wordt via een bombardement van op maat gemaakte illusies gevangen in een spektakelmaatschappij van totale bevrediging.

Hiermee krijgt de hyperrealiteit van de Franse postmoderne filosoof Jean Baudrillard vijftig jaar na dato zijn definitieve gestalte. Deze hyperrealiteit is een toestand waarin het onderscheid tussen de werkelijkheid en de representatie ervan vervaagt, en waarin simulacra (kopieën of simulaties) van de werkelijkheid de overhand krijgen. Een voorbeeld dat Baudrillard aanhaalt, is Disneyland. Het is een geconstrueerde wereld die zo perfect is in zijn simulatie dat het de werkelijkheid overtreft. Mensen bezoeken Disneyland en ervaren de betovering en opwinding van de fantasiewereld, maar vergeten daarbij dat het slechts een gecreëerde illusie is.

Disneyland is nog niets vergeleken bij AI.