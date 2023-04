Er is veel onduidelijkheid rondom de gelekte papieren uit het Pentagon (wie lekte ze, zijn ze überhaupt echt, en zo ja, wat moeten we ermee), maar ik wil los van alle belangrijke kwesties toch ook graag helderheid over wie die papieren heeft vormgegeven.

Het is niet iemand geweest met veel gevoel voor opmaak, want ze staan veel te vol. Toch is de persoon in kwestie duidelijk wel met plezier achter zijn/haar computer gekropen om daar geestdriftig aan de slag te gaan. Er is gewerkt met mooie pijlen, speels afgeronde kadertjes en veel vrolijke kleurtjes. Ook zie ik symbolen voor verschillende typen wapens, die fijn scheef in een kolom zijn geplaatst. Top secret, maar wel gezéllig top secret.

En waarom ook niet? Ook een hooggeplaatste generaal heeft natuurlijk weleens een kwartiertje over. In dat kwartier mag hij/zij best even lekker gaan freaken met kolommen, kaders en kaarten. En daarna met een voldaan gevoel drukken op ‘print’.