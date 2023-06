De documentaire Still gaat over acteur Michael J. Fox en de ziekte van Parkinson, waar hij al decennia aan lijdt. Als jonge acteur (Back to the Future, Family Ties) was hij voortdurend in beweging: rennend, skateboardend, springend, dansend, vaak gehuld in de meest glorieuze rode bodywarmer uit de geschiedenis van de mensheid. Tegenwoordig is hij ook voortdurend in beweging, maar vanwege die ziekte.

Het is geen treurige documentaire, je ziet een redelijk blije man die nog net zo charmant en grappig is als vroeger.

Toch kon ik na het zien van die film de slaap niet vatten. Ik dacht terug aan de tijd dat ik hem wilde zijn, en hoe onuitstaanbaar ik het vond dat dat niet kon omdat ik een meisje was. Waar ik toen niet bij stilstond was dat het voor alle jongens ook bijzonder moeilijk zou zijn geweest om Michael J. Fox te worden.