Terwijl ik dit schrijf is Elise misschien wel aan het bevallen van het kind waarop ik wacht

Sinds een paar maanden ben ik in verwachting. Ik wacht op een kind, niet op mijn eigen kind maar op het kind van Elise. Elise is een rijke vrouw met lang geblondeerd haar en gelnagels die in Amsterdam woont en binnenkort naar een klein dorpje vlak daarbuiten gaat verhuizen. Terwijl ik dit schrijf is ze misschien wel aan het bevallen van het kind waarop ik wacht. Een meisje wordt het, en daar zijn we heel gelukkig mee, want ze had al twee jongens, een tweeling, en hoewel ze natuurlijk ook heel blij zou zijn geweest met nog een jongetje, als het maar gezond was, had ze stiekem heel erg op een meisje gehoopt.

Ik ontmoette Elise twee jaar geleden toen ik thuis op de bank zat te wachten tot mijn baby werd geboren en ik nergens anders meer in geïnteresseerd was dan in baby’s en bevallingen.

‘Dan moet je de bevallingsvideo van Elise maar eens kijken’, tipte iemand me.

Ik zocht de video op en keek, zoals honderdduizenden anderen voor mij hadden gedaan. Beelden van Elise op de bank, samen met haar geliefde Wout, fotomodel van beroep, het verloop van de bevalling reconstruerend, en daar tussendoor beelden van Elise in het ziekenhuis. Elise belt haar moeder dat de bevalling is begonnen, Elise ligt in het ziekenhuisbed met pijn, en dan, op minuut 30 van de video, het meest bekeken stukje, worden de baby’s geboren. Elise huilt, Wout huilt, en de kijker, in elk geval de hoogzwangere, huilt mee.

Sindsdien kijk ik af en toe naar de video’s van Elise, of naar stukjes ervan, want hoe Elise naar een winkel gaat, avondeten kookt, kleding past of keuzes maakt over haar toekomstige badkamer vind ik minder interessant, al bewonder ik haar talent om enthousiast over kokosyoghurt en maaltijdservices te vertellen. Ik heb weleens gelezen dat in de jaren vijftig in Amerika huisvrouwen werden betaald om bepaalde producten te gebruiken, zodat hun vriendinnen en buurvrouwen die producten ook zouden willen. De reacties onder Elises video’s doen vermoeden dat ze honderden, misschien wel duizenden vriendinnen om zich heen heeft verzameld die allemaal willen wat zij heeft. Zelf ben ik heel anders, ik laat me niet zo makkelijk in de luren leggen, al sluit ik niet uit dat ik straks als ik weer zwanger ben ook olie op mijn perineum zal smeren om te voorkomen dat ik tijdens de bevalling uitscheur, of de superhandige kinderwagen zal aanschaffen die zij aanraadt. Geen idee of ze die kinderwagen echt heel handig vindt, maar het kind dat ze waarschijnlijk aan het baren is terwijl ik deze woorden schrijf, is echt. En daar wacht ik op.