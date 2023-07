Team bootbewoners gaat op doe-vakantie

We liggen met de woonboot op de werf voor groot onderhoud, maar noemen het een doe-vakantie in Zaandam – een heel verschil. Als je vakantie ziet als een moment om het hoofd leeg te maken van alle dagelijkse beslommeringen, dan is deze meteen geslaagd. Met de lassers die in het droogdok aan de romp werken, spelen we ‘brandwachtje’, een spel dat voor ons weliswaar vooral uit wachten bestaat, maar wel echt ergens over gaat. Een goede brandwacht krijgt een beloning: geen brand aan boord.

Voor de fysieke ‘challenge’ is er het ‘bikpistool’, waarmee team bootbewoners zelf aan de slag mag. Daarbij leren we leuke dingen over roest; dat de plakken heel lang geen sjoege geven, en ongevoelig lijken voor het constante gebeuk van de biknaalden. Totdat ze het opeens opgeven en in een oogwenk verdwenen zijn. Heel even zag ik hier een interessante parallel met de politieke carrière van Mark Rutte, toen vloog er een roestsplinter in mijn oog.