Taalkundigen doen niets liever dan zagen aan de tak waarop ze zouden moeten zitten

Eerder deze week verscheen van een werkgroep bij de Taalunie (‘beleids- en kennisorganisatie voor het Nederlands’) het ‘kader’ Taalcompetent in het hoger onderwijs. Aanleiding: zorgen om de taalbeheersing van de huidige generatie studenten aan universiteiten en hogescholen. Onderzoek van ResearchNed uit december 2021 bijvoorbeeld, in opdracht van onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, constateerde dat taalvaardigheid het belangrijkste ‘verbeterpunt’ is als het gaat om de aansluiting tussen middelbare school en vervolgonderwijs. Vooral met spelling, grammatica en het aanbrengen van structuur zouden studenten volgens de respondenten moeite hebben. Alleszins welkom dus, dat kader van de Taalunie. Vol verwachting sloeg ik het document open.

Uitvoerig gaan de auteurs in op ‘doelgericht en adequaat communiceren’, op ‘het vermogen om een breed talig repertoire aan te spreken’, reppen van ‘een eerste stap in een langer proces om tot duurzame verankering te komen van taalontwikkelingskansen voor alle studenten’. Maar het begrip ‘schrijfvaardigheden’ valt slechts twee keer, het g-woord (‘grammaticale structuren’) één keer en de term spelling komt in de gehele nota niet voor. Volgens het platform ScienceGuide benadrukten de werkgroepleden tijdens de presentatie dat het ‘niet nodig is om op tentamens alle d’s en t’s te corrigeren’.

OVER DE AUTEUR Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.

Het verbaasde me niks. Sterker, het omgekeerde was pas écht opmerkelijk geweest. Want hoe vreemd het voor buitenstaanders wellicht ook mag klinken, uitgerekend de beroepstaalkundigen in dit land (en in Vlaanderen) betwijfelen bijna zonder uitzondering het nut van wat ooit ‘verzorgd taalgebruik’ heette. Een béétje neerlandicus begint bij wijze van spreken te gapen zodra het thema ter sprake komt. Kijkt neer op kleinburgers die zich er wél druk om maken. Kort door de bocht gaat de redenering meestal zo: spelling- en grammaticaregels zijn niet meer dan door schoolmeesters bedachte afspraken, taal is een levend, altoos veranderend organisme. Dus is het weinig zinvol om er tijd aan te besteden. Doe dat liever aan werkelijk belangrijke zaken.

Bij toeval (nou ja) stond in het online tijdschrift voor taal- en letterkunde Neerlandistiek.nl deze week een betoog dat een en ander nog eens geduldig uiteenzet. Onder de kop ‘Leraren, reken spelfouten niet fout!’ beschrijft de Nijmeegse neerlandicus Marc van Oostendorp hoe een ‘jonge leraar in opleiding’ onlangs bij hem informeerde naar zijn visie op spellingonderwijs. De hoogleraar kon er kort over zijn: ‘Iedereen moet schrijven zoals ze dat zelf wil, dat zeg ik.’ Maar ja: ‘Het grote dilemma is dat een groot deel van de samenleving in de greep is van de illusie dat spelling er wél toe doet. Ik heb hier bijvoorbeeld al tientallen keren het standpunt beschreven dat ik hierboven inneem, maar ik heb niet de indruk dat veel mensen er iets van begrijpen.’

Toch geeft hij de moed niet op: ‘De huidige generatie is hopelijk de laatste die dit allemaal nog moet leren omdat een volgende – die natuurlijk wel moet leren hoe woorden gemiddeld geschreven worden, dat de meeste mensen trein schrijven en niet trijn, maar dat is materiaal in groep 3 – verder niet meer moet worden lastiggevallen met deze onzin.’

Nu wil ik niets liever dan eerbiedig buigen voor de wetenschap, maar stel. Stel, musici zouden het onderscheid tussen vals en zuiver ‘onzin’ vinden. Als je maar geluid produceert, nietwaar. Of stel, topsporters zouden wedstrijdspelregels ‘onzin’ vinden. Als je maar lekker in beweging bent, nietwaar. Of stel, machinisten zouden seinen ‘onzin’ vinden. Als de trein maar rijdt, nietwaar.

Ondenkbaar, vermoed ik zo. Beoefenaren van andere beroepen vinden het doorgaans heel normaal dat er in hun vakgebied regels en normen bestaan. Natuurlijk beseffen zij best dat die mensenwerk zijn, niet meer dan afspraken die je eens in de zoveel tijd tegen het licht moet houden. Maar het intrinsieke nut ervan zullen weinigen betwisten. Taalkundigen daarentegen doen niets liever dan zagen aan de tak waarop ze zouden moeten zitten.

En de studenten van nu? Het spreekt vanzelf dat zij slimmer noch dommer zijn dan generaties die wél fatsoenlijk taalonderwijs kregen. Het spreekt óók vanzelf dat straks niemand meer begrijpt wat ze bedoelen.