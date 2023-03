Soms is in Rome wonen net tijdreizen

Het Colosseum in Rome. Beeld Getty Images/EyeEm

In Rome wonen voelt soms als tijdreizen. Niet zozeer op het Forum Romanum of bij het Colosseum, waar drommen toeristen de illusie van een tijdreis al snel doorbreken, maar gewoon in mijn eigen buurt. Daar heeft de tijd weliswaar geen duizenden jaren stilgestaan, maar schalt de eerste helft van de vorige eeuw af en toe letterlijk door de straten.

‘Donne’, klinkt het dan blikkerig en een tikje nasaal tussen de gebouwen, ‘È arrivato l’arrotino’. ‘Vrouwen, hier is de scharensliep!’ Met een bescheiden megafoon, gemonteerd op de bumper van een tergend traag rijdende Fiat Panda, somt hij zijn diensten vol enthousiasme op.

Zo slijpt de arrotino naast messen en scharen ook zijdescharen en ham-messen – objecten die in mijn millennialhuishouden ontbreken – en biedt hij aan om paraplu’s en gaslekken in de keuken te repareren. De arrotino richt zich, uiteraard, al zo’n honderd jaar op huisvrouwen, want wie staat er anders achter het fornuis?

In mijn buurt heeft hij nog weinig klandizie: één keer zag ik hem zijn achterklep openen om een paar messen van een toegesnelde oudere vrouw te slijpen. Verder lijkt zijn sporadische aanwezigheid vooral een herinnering aan een vervlogen tijd.

Want iedere Italiaan – zeker van boven de dertig – herkent de gevleugelde woorden meteen. ‘Donne, è arrivato l’arrotino’ betekent meer dan dat de messenslijper stapsvoets door de straat rijdt in zijn Fiat Panda. Het geluid brengt tijden terug toen alles beter was en hij nog rondreed op de fiets of in de Piaggio Ape, het klassieke brommobieltje met drie wielen.

‘Het mysterieuze personage aan boord’, schrijft journalist Vittorio Sammarco, ‘heeft me altijd gefascineerd.’ De schrijver fantaseerde tijdens de snikhete, saaie zomers van zijn jeugd over de scharensliep als rondtrekkende verzamelaar van verhalen en intriges, die hij opdeed tijdens het repareren van gaskeukens. ‘De arrotino was een van mijn mythes.’

En dat alles alleen maar dankzij een paar woorden, ingesproken met uitstekende stem en ouderwetse dictie. Geen volk is zo goed in het oproepen van een wereld via woorden (véél woorden, bij voorkeur) als de Italianen. Ze houden de kunst van het spreken, geërfd van hun klassiek Romeinse voorvaderen, in stand door graag en aanstekelijk goed te praten.

Dat geldt zelfs voor de eenvoudige arrotino. Inmiddels heb ik de oproep zo vaak gehoord dat mijn hersenen bij het horen van de woorden als vanzelf de rest beginnen aan te vullen, alsof het om een oorwurmerige zomerhit gaat. Arrota coltelli, forbici, forbicine (‘hij slijpt messen, scharen, schaartjes’).

Soms vervloek ik de Italiaanse voorliefde voor woorden. Bijvoorbeeld als ik weer eens in een wachtkamer zit, en de passie voor spreken zich bij het loket niets aantrekt van de gestaag groeiende rij wachtenden en de steeds ondraaglijker temperatuur. Of als ik me door de zoveelste knap gecomponeerde maar totaal hypocriete toespraak vol loze beloftes van een politicus heen moet worstelen.

Niet zelden fungeert een rookgordijn van woorden in Italië om de inhoud (of een gebrek daaraan) te verbloemen. Dat gebeurt natuurlijk overal – het heet tegenwoordig marketing, in plaats van retorica – maar weinigen zijn zo bedreven in het creëren van nostalgische mythes als de Italianen.

En het werkt nog ook. Want al heb ik theoretische bezwaren tegen zijn geroep om vrouwen, heb ik geen jeugdherinneringen aan de arrotino en niet eens één zijdeschaar in huis, toch word ik altijd vrolijk bij het horen van zijn metalen polygoonstem.