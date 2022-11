Smerige slierten, dode mensen: wat ‘Died suddenly’ wel (en niet) laat zien

Wat een smerig gezicht. Als lintwormen zien de slierten eruit, sommige dieprood en kleverig, andere bleek en stevig. ‘Een beetje als calamari’, zo omschrijft de Britse begrafenisondernemer John O’Looney ze.

Died suddenly, plotseling gestorven, heet de film die ik bekijk. De video veroorzaakte afgelopen dagen iets van een storm in de krochten van het internet. Een gelikte, professioneel gemaakte documentaire, maar dan wel met een zeer tegendraadse boodschap. Komt-ie: de coronavaccins van Pfizer en Moderna zijn doelbewust gemaakt om mensen te doden en zo overbevolking tegen te gaan. ‘Als een biologisch wapen’, aldus een van de sprekers in de film.

Een complotdocumentaire dus. Eentje, die zelfs de meeste critici van het coronabeleid te ver gaat, begrijp ik uit de reacties. Want moeten we nou heus geloven dat artsen, farmaceuten, toezichthouders en regeringen stiekem met elkaar hebben afgesproken om zoveel mogelijk mensen over de kling te jagen? En zijn er geen betere manieren om de bevolkingsgroei te remmen?

De calamari-achtige slierten, die zijn het moordwapen. Het zijn bloedstolsels, gevormd naar de aderen waaruit ze afkomstig zijn. Sinds de coronavaccins worden toegediend, worden deze slierten veelvuldig uit de aderen van overledenen getrokken, beweren diverse uitvaartondernemers en balsemers in de documentaire. Met weerzinwekkende beelden erbij.

Kadavers

Het intrigeert me. Los even van alle onzin, die klonters zijn écht. In misselijkmakend detail zie je hoe ze uit de kadavers van overledenen worden getrokken. Voorzien van vieze geluiden en commentaren als: ‘Mijn balsemer had moeite de vloeistof door dit lichaam te krijgen.’

Ik besluit de zaak voor te leggen aan Vincent Smit van het LUMC. Smit is hoogleraar pathologie, afdelingshoofd en opleider pathologie, dus als iemand de klonters kan duiden, is hij het. Als ik hem wat screenshots stuur, belt hij vrijwel meteen. Hij herkent ze.

‘Dit zijn typisch postmortale stolsels, die zien we vaak’, vertelt Smit. ‘Je herkent ze aan de vorm, de deels witte en deels rode kleur, en aan die typische, spekachtige structuur’, legt hij uit. Na overlijden begint het bloed soms te stollen tot de slierten. ‘Bij sommige mensen gebeurt dat heel uitbundig, bij andere valt het mee’, vertelt de patholoog. Ook de witte kleur is verklaarbaar: het is het gevolg van bezinking van het bloed na de dood.

En nee, dit zijn geen thrombi ofwel trombosestolsels. Die zijn harder, brozer en zitten doorgaans deels vast aan de vaatwand, vertelt Smit. ‘Terwijl je deze rubberachtige stolsels er vrij eenvoudig als geheel uit kunt trekken. Dat is nu precies het onderscheid dat we maken om trombose te kunnen herkennen. Thrombi haal je niet zo makkelijk uit een bloedvat.’

Twee uitvaartondernemers

Zouden de dodenverzorgers in de documentaire (ik tel er zes) dit dan verzinnen? De zaak blijkt terug te gaan op twee uitvaartondernemers, de Amerikaan Richard Hirschman en de Brit John O’Looney. Die begonnen een jaar geleden over de slierten. Niet in een vakblad of op een andere plek waar dat logisch zou zijn, maar op het Amerikaanse ver-rechtse complotkanaal InfoWars, van multimiljonair Alex Jones. In de feitenchecks kwamen buitenlandse pathologen ook toen al tot de conclusie: niets bijzonders, dit zien we zo vaak.

Maar gaandeweg is er rond de twee balsemers een samenklontering ontstaan van anderen die ook met gore foto’s en filmpjes kwamen. Ik zoek er enkele op: dit zijn mensen die voorheen ook al op een of andere manier kritisch waren op het coronabeleid. En ze spreken elkaar tegen. De een zegt dat hij de klonters bij álle kadavers vindt, de ander bij een op de zeven. En terwijl de een volhoudt dat de klonters een novum zijn, zijn ze volgens anderen vooral groter dan eerst.

Met de rest van de documentaire zit het al niet veel beter. Getoonde foto’s van baby’s die door vaccinatie mismaakt zouden zijn, blijken afkomstig uit medische vakbladen en kranten van vóór de pandemie, zoek ik uit. Ook de griezelige video’s waarvan de documentaire er talloze toont, van mensen die op televisie of op beveiligingscamera opeens omvallen, blijken na wat zoekwerk niet wat ze lijken. Een flauwvallende talkshowpresentatrice die te weinig had gegeten. Een chirurg die urenlang had staan opereren. Een omvallende man in China, waar men een ander vaccin gebruikt.

Losse verzameling gore beelden

Zo begint de griezeldocumentaire te verkruimelen tot wat hij werkelijk is: een losse verzameling van gore beelden, enge video’s en boze interviews. Desinformatie met maar één politiek doel: de boel opjuinen. Tegen de regering-Biden, tegen de gezondheidsdiensten, tegen alles en iedereen die het tijdens corona in zijn hoofd haalde om de heilige vrijheid van rechts Amerika te beknotten.

Ik denk aan die arme, nietsvermoedende mensen die na het zien van de film ongerust zijn geworden. Maar ook denk ik aan de lichamen die ik net zag. Aan de kadavers, waaruit triomfantelijk witte slierten werden getrokken, heb je weer een stolsel. De nabestaanden die hun partner of kind verloren en dat nu terugzien op internet: zie je wel, vaccinatieschade!

Voor hen geen vermelding op de titelrol. Nog veel weerzinwekkender dan die al bloederige stolsels, als u het mij vraagt.