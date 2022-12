Seksueel geweld in zorginstellingen is een oud maar weinig onderzocht probleem

Emma (42) is bang voor mannen, al is ze dat vanavond even vergeten. In de gezamenlijke huiskamer spelen we bordspelletjes en ze bakt er niets van, maar de andere patiënten en ik doen alsof ze het heel goed doet. Opeens komt ze achter me staan, slaat haar armen om me heen, drukt haar wang tegen mijn rug en zegt: ‘Ik vind dit zo’n leuke vakantie.’

Maar als ik haar aan het eind van de avond vraag met me mee te lopen naar haar kamer, zie ik haar gezicht verstrakken. Ik leg natuurlijk wel uit wat we gaan doen – ze gaat tandenpoetsen en haar pyjama aantrekken – maar ze vertrouwt het zaakje niet. Als ze op de gang voor me uitloopt, kijkt ze telkens schichtig achterom.

‘Ik moet jou niet’, zegt ze. Ze zit op de rand van haar bed en ik pak haar pyjama uit de kast. ‘Jij wil me zeker naakt zien, hè?’, vraagt ze, en ze trekt haar schoenen uit en smijt ze boos in een hoek van de kamer.

‘Nee, ik hoef er niet bij te zijn als jij je omkleedt. Ik wacht op de gang.’

Op de gang hoor ik haar aan de andere kant van de deur nog steeds tieren. ‘Jij zegt dat ik een hoer ben’, foetert ze. ‘Je moet opdonderen.’

Misbruikt

Emma gedraagt zich zo omdat ze is misbruikt. In een ggz-instelling, door een andere patiënt. Eerst dacht ik: dat kán toch niet? Maar ik dacht ook: dat had ik kunnen weten. In de langdurige psychiatrie wonen patiënten die extra kwetsbaar zijn voor seksueel geweld, samen met patiënten die juist geneigd zijn tot seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Nu zou je kunnen denken: scheid de kwetsbare patiënten van de patiënten met kenmerken die je vaker bij plegers ziet, maar zo eenvoudig is dat niet: de plegers en de kwetsbaren zijn niet per se verschillende patiënten. En op afdelingen met alleen vrouwen of alleen mannen is het ook niet veiliger.

Mijn collega werkt al decennialang in de psychiatrie en zet de beerput voor me op een kier. Hij noemt twee patiënten die ik ook ken, die jaren geleden allebei zijn verkracht door een andere patiënt. De patiënten zijn chronisch psychotisch en hebben een verstandelijke beperking: ze kennen het verschil niet tussen de werkelijkheid en hun verbeelding. Ze kunnen niet consistent vertellen wat hen is overkomen, wanneer dat heeft plaatsgevonden en wie erbij betrokken was. Als zulke patiënten worden verkracht, kom je daar dus meestal niet achter, maar nu toevallig wel, want de ene hield er een hiv-besmetting aan over en de andere een zwangerschap.

‘En ken je dat verhaal van de taxichauffeurs?’, vraagt hij. Hij werkte op een ggz-terrein verscholen in het bos. Een taxichauffeur had een klant bij de kliniek afgeleverd, zag een patiënt over het terrein lopen en ontdekte hoe gemakkelijk het was om haar met een sigaret zijn auto in te lokken. De chauffeur vertelde dit verhaal enthousiast op de taxistandplaats en daarna reden er veel vaker taxi’s over het terrein.

MeToo-beweging

Seksueel geweld in de psychiatrie is een probleem sinds er ggz-instellingen bestaan. Toch is er nog weinig over onderzocht; dat is pas de laatste jaren een beetje op gang gekomen, door de #MeToo-beweging.

In Engeland is onderzoek gedaan naar seksuele veiligheid op psychiatrische afdelingen: in drie maanden tijd werden er 273 aanrandingen gemeld en 29 verkrachtingen. En dan te bedenken dat de meeste incidenten niet worden gemeld.

In dat rapport worden omstandigheden genoemd die het moeilijk maken om seksueel geweld te voorkomen, die ook gelden voor veel zorginstellingen in Nederland: verouderde gebouwen en personeelstekorten.

Begin dit jaar publiceerde de inspectie een rapport over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg. Daar staat in dat er te weinig aandacht is voor preventie: richtlijnen en protocollen gaan vooral over wat je moet doen nádat er iets is gebeurd. Dat is waar: aangifte bij de politie, melding bij de inspectie, de pleger wordt overgeplaatst en verder blijft alles zoals het was.

Geen seks

Inmiddels heb ik ontdekt dat het helpt om Emma zo onomwonden mogelijk gerust te stellen. Als ze me argwanend bekijkt, zeg ik: ‘Ik wil geen seks.’

‘Vind jij seks vies?’, vraagt ze.

‘Heel vies.’

‘Ja, ik begrijp het ook niet’, zegt ze.

