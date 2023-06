Schouderophalend trok ik het hoekige projectiel uit mijn neusgat, en bestudeerde het eens rustig

‘Doe anders gewoon weer een top-3.’ Mijn vriendin Jet. Die denkt dat ik, na mijn top-3 onbedoelde beledigingen van vorige week wel even een nieuwe top-3 de ether in slinger. Ach, is ook wel zo. Waarom niet mijn drie meest onverwachte voorwerpen uit lichaamsgaten de ether in geslingerd?

Komen ze. We trappen af met nummertje 3, het minst onverwachte voorwerp uit een lichaamsgat, waarna de onverwachtheid zal oplopen.

3. Het brok amalgaam.

Was nog enigszins te verwachten, gezien mijn gebit van toen en de zwaartekracht. Daarom brons. Gelukwensen!



Welnu, tijdens mijn sollicatiegesprek bij UT-Nieuws, vroeg Groenman, mijn ouwe chef, die ik pas tien minuten kende, naar mijn sterke eigenschappen, en toen donderde er hoorbaar iets metaligs naar beneden, waarna ik uit mijn mond een slijmerige vulling haalde, die ik teleurgesteld op de rand van de tafel legde, waar het onverwachte voorwerp de rest van de ondervraging als een rotsblok uit de ruimte mysterieus bleef liggen fonkelen.

2. Het stuk prei.

Kwam erg onverwacht tevoorschijn in Lijn 12, na een kerstdiner met de g’noten. Ik studeerde nog, waardoor je altijd de kans liep in een stadsbus tegenover W.P. Gerritsen te belanden, onze toen al stokoude hoogleraar Middelnederlands. Een van ons was dronken, maar verhulde dit. Niet ik. Bij de g’noten was ik zekerheidshalve twee keer over mijn nek gegaan, een keer boven de pedaalemmer, en later nog eens boven de bestekla, juist om me broodnuchter aan een man als W.P. Gerritsen te kunnen presenteren. Niet lang ervoor had ik een zwakke indruk op hem gemaakt, door mijn contactlens in te slikken tijdens zijn hoorcollege, ik schreef hierover in 2016.

‘Die Karel hè’, vroeg ik daarom scherp, ‘was dat nou echt zo’n Elegast?’

Nee flauwekul, ik zei gewoon dat alle vogels nestjes maakten, behalve W.P. Gerritsen en ik, waar wachtten wij – en toen moest ik niezen, hats ende tjoe, waardoor er iets groots tevoorschijn schoot, dat merkte ik wel. W.P. Gerritsen ook, die loerde er meteen naar. Ik trok het hoekige projectiel uit mijn neusgat, en bestudeerde het: het bleek een postzegelgroot stuk prei te zijn. Er achterwaarts in gekotst, eerder op de avond. Knipogend wierp ik de etenswaar in het prullenbakje. (Opeten was beter geweest. Voor de column. Of aanbieden aan W.P. Gerritsen – nog beter. En dat die het dan zou opeten.)

1. het bruine knikkertje.

Ik schrijf niet over poep en pies, behalve in noodgevallen. Wel kan ik garanderen dat genoemd voorwerp niet onverwacht uit het ergste gat tevoorschijn kwam rollen – althans, niet zichtbaar voor de hoeksteen. Ik was een jaar of zes, en waarschijnlijk dronken. En anders mijn oma, die met opa bij ons op visite was. We mochten opblijven, want ik stond in pyjama bij de deur naar de gang te kijken naar de tv, waarop de Laurel & Hardy aka de Dikke en de Dunne een piano probeerden te verhuizen. Ik moest ontzettend nodig, maar ik wilde niks missen, van de film niet, maar ook niet van oma, die zat te bulderen van het lachen, het klassieke schuddebuiken zoals je het zelden nog meemaakt, met slaan op de knieën, huilen, buikpijn. Alles. Ik stond te rekken en te rekken, tot er uit mijn pyjamapijp een donkerbruin knikkertje rolde, de kamer in, tot aan oma’s voeten. (Helaas pakte ze het voorwerpje niet op en riep ze niet keihard, voor de column, ‘JE VERLIEST IETS, HA HA HAAAAA.’)