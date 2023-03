Sanders hebben opvallend vaak gelijk. Dit is onderzocht aan de Universiteit van Simpelveld. Helaas zijn de ruwe data verloren gegaan.

‘Sociale media zouden verboden moeten worden’, stelde mijn naamgenoot Schimmelpenninck onlangs. Dat klopt: als we nog iets willen bakken van deze wereld moeten alle socials weg. Het voordeel dat zij eventueel brengen, weegt absoluut niet op tegen de doodenge nadelen, kattenfilmpjes zal ik in het nieuwe tijdperk gratis aanleveren op VHS-banden. Ziedaar des Sanders gelijk, plus nog een andere opmerkelijke karakteristiek: Sanders zijn niet bang om naïef te klinken, want gebeuren gaat dit natuurlijk niet.

Verschillen tussen Sanders zijn er ook. Ik berijd dit stokpaardje al jaren, maar uitsluitend aan cafétafels, tegen vrienden die dan zuchtend bier gaan halen. Het orakel met de gezonde wangen had de moed om het aan de tafel van Eva Jinek te poneren. Ondergetekende Sander vond dat een uitstekende verdeling van de plichten die onze naam nu eenmaal met zich meebrengt.