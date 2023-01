Rutte kan zichzelf opnieuw uitvinden als een inconsistente en hypocriete, maar daardoor moderne antiheld

We hadden hem sinds maart 2020 niet meer gezien: de staatsman Rutte. Maar met de slavernijexcuses was hij er weer, en zijn optreden viel opvallend goed. Zo goed, dat je je afvraagt waarom hij dat niet vaker doet, de staatsman uithangen. De excuses voor het Nederlandse slavernijverleden waren effectief, respectvol en met zelfreflectie en daardoor zeer van deze tijd.

De slavernijexcuses laten goed zien hoe Rutte te werk gaat: uiterst berekend en gebaseerd op publieksonderzoeken. In januari 2021 bleek uit onderzoek dat de steun voor de excuses bij Nederlanders zonder migratieachtergrond nog op een kwart lag. En wilde Rutte er dus nog niks van weten. Maar toen in 2022 opnieuw werd gepeild, bleek dat er een verschuiving gaande was; nu was het al eenderde dat ervoor voelde. Daar nam Rutte genoegen mee. De meerderheid was nog niet eens nodig, de onderliggende trend was duidelijk genoeg.

Hoe tot de slavernijexcuses werd gekomen, biedt hoop voor de toekomst. Rekenaar Rutte blijkt namelijk geen meerderheid van de bevolking nodig te hebben voor een progressieve stap, maar leest als een beursanalist de koersontwikkeling, en maakt de call vroegtijdig, vóórdat er een meerderheid is, en is daarbij bereid om tegen een flink deel van zijn eigen kiezers in te gaan. Dat is goed nieuws, want bij veel progressieve ideeën is de onderliggende trend positief.

Rutte heeft een broertje dood aan moreel leiderschap en vindt als typisch kind van zijn generatie visie en grote ideeën aanstellerij. Deze cynische en nihilistische opvatting van leiderschap is de afgelopen twaalf jaar bij tijd en wijle gekmakend geweest, anderzijds zal hij ook niet snel echt ergens vóór gaan liggen. Nu duidelijk is dat maatschappelijke druk en activisme voor progressieve ideeën loont, zouden meer mensen in alle geledingen van de maatschappij hun kans moeten ruiken. Als Rutte slechts trends en verschuivingen naar beleid vertaalt, laten we daar dan gebruik van maken.

Het leiderschap komt bovendien wel van elders. Greta Thunberg die een Britse TikTokkie de oren wast, Barbara Baarsma die een proefballonnetje oplaat; ook in 2023 zullen de ideeën en inspiratie steeds vaker van buiten de politieke arena komen. Rutte bestudeert in het Torentje onderzoeken en peilingen, leest de onderliggende trend, en hakt een knoop door op het moment dat dat op basis van de cijfers opportuun is.

Hoewel er nog moeilijk genoeg over werd gedaan, waren de slavernijexcuses natuurlijk een relatief eenvoudige kwestie voor de Nederlandse regering. Excuses maken was onvermijdelijk en kost bovendien niks. En de maatschappelijke winst is groot, zo bleek uit de enthousiaste reacties. Het is dan ook te hopen dat de draai voor Rutte naar méér smaakt en hij met frisse moed gaat draaien op andere, nóg belangrijkere dossiers waar hij vroeger niks in zag.

Zo is daar de kansenongelijkheid, die het sociale contract ondermijnt, net als de Nederlandse schuldenmaatschappij waarin werk en waardecreatie ondergeschikt is geraakt aan het laten renderen van vermogensbestanddelen, een typische VVD-hobby. Het beteugelen van het ongebreidelde kapitalisme en de daarmee veroorzaakte ecologische en klimaatproblemen staan ver af van jarentachtigkind Rutte, maar hé, als het volk het wil, doet Rutte ook dáár wellicht wat aan.

Rutte kan zichzelf opnieuw uitvinden als een inconsistente en hypocriete, maar daardoor moderne antiheld, die als de flexibele en sneldrogende lijm tussen de steeds kleinere partjes van de poldercoalities de enige constante factor is. Een data driven premier, een fietsend algoritme dat het veranderende volkssentiment perfect weet uit te lezen. Of het ideaal is, zo’n analist-in-chief? Natuurlijk niet, maar we zullen het ermee moeten doen.