Rustig aan met die goede bedoelingen

De jongen bedoelde het duidelijk goed. Niet Moeder Teresa-goed, maar gewoon: aardig. Hij wilde de deur openhouden voor de oudere vrouw die met een stok liep, ook al stond hij al buiten. Dus moest hij terug. Nu stond hij in de deuropening van de bakkerij, die daardoor veel smaller werd.

Precies op het moment dat de vrouw hem bedankte voor zijn vriendelijkheid, plantte ze haar stok per ongeluk op de neus van zijn schoen, waardoor de stok weggleed en zij viel, een fles appelsap en drie pakken roomboterkoekjes uit de etalage met zich meesleurend in haar val. Toen haar schrik zich uitte in woede, deed de zijne dat ook. De bakker en de overige klanten zullen het beamen: had de jongen geen goede bedoelingen gehad, dan was er niets naars gebeurd.

Dit leven, het is voorwaar niet makkelijk. Zo beschrijf je een voorval, zo steven je ineens af op de moraal ‘wees nooit aardig’.