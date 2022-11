Razend benieuwd las ik de speech van de minister: welke migratiedoelstellingen zou hij formuleren?

Wopke Hoekstra maakt zich zorgen; hij vreest dat het grimmig kan worden in ons land. Dat sprak hij uit in zijn voordracht op het CDA-congres afgelopen weekend. Gelukkig toverde hij zijn eigen beklemming direct weg door een hoopvol scenario te schetsen van een toekomst waarin we naar elkaar omkijken. Een toekomst waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. ‘Een land van minder ik en meer wij.’

Dat wil de minister van Buitenlandse Zaken onder meer bereiken met concrete migratiedoelstellingen. Er komen meer mensen ons land in dan wij aankunnen en dat is niet vol te houden, aldus Hoekstra. Razend benieuwd las ik zijn speech verder, welke concrete migratiedoelstellingen zou onze minister formuleren? Zou er dan eindelijk iemand met een goed idee op de proppen komen? Ik las de tekst van onder tot boven en weer terug, maar helaas, het bleek een milkshakepraatje te zijn. U weet wel, zo’n mierzoete hap die het publiek kan opslurpen zonder ergens op te hoeven kauwen.

In Italië kunnen ze het migratiebeleid wél concretiseren: daar mogen drie reddingsschepen niet aanmeren waarop de afgelopen weken bijna duizend bootvluchtelingen zijn verzameld. Na veel gesteggel mocht dit weekend een van de schepen tijdelijk aanmeren zodat Italiaanse functionarissen een selectie konden maken; 144 kwetsbare migranten mochten het land in, 35 bootvluchtelingen werden weer teruggestuurd, de zee op.

Zo concreet worden de zaken uiteindelijk vanzelf als je een probleem voor je uit blijft schuiven. Dan laat je binnen de EU de zuidelijke lidstaten barsten terwijl je ze met het vingertje wijst op universele mensenrechten, ben je chantabel voor landen als Marokko, Libië en Turkije, en gaat extreem-rechts er als lachende derde vandoor met de verkiezingswinst.

Aan concrete cijfers en grafieken ondertussen geen gebrek. Zo houdt het CBS alles netjes bij: het migratiesaldo staat dit jaar op +188.500, het laatste kwartaal nog niet meegerekend. De meeste immigranten komen uit de voormalige Sovjet-Unie (102.200) en Europa (90.300), waarbij de grootste groep wordt gevormd door Oekraïense vluchtelingen. Vanuit Azië kwamen er 63.700 mensen deze kant op, het continent Amerika leverde 23.700 man en Afrika 17.900.

We zijn in Nederland zeer begaafd in het opstellen van rapporten, dus als u zich bij deze cijfers afvraagt: wat betekent de komst van zoveel mensen? Wees gerust: daar is over nagedacht. Bijvoorbeeld door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die in 2020 een rapport heeft uitgebracht genaamd Samenleven in verscheidenheid. Het ligt waarschijnlijk ergens in een departement te wachten tot er iemand langsloopt die van concrete doelstellingen houdt. Het stuk staat vol analyses en aanbevelingen, voor een proactief en structureel beleid op de aanhoudende bevolkingsgroei. Daarbij geeft de WRR inzicht in huidige migratiemotieven en de manier waarop de rol van gemeenten moet worden ingevuld. Het is, kortom, een bruikbaar rapport. Maar ja, dan moeten er wel keuzes worden gemaakt. Die niet altijd en overal in de smaak zullen vallen. Daar houden we in Nederland niet zo van.

Ach, we doen het nog altijd beter dan Qatar, daar storten ze zonder met de ogen te knipperen duizenden arbeidsmigranten in de cementmolen voor een paar glimmende voetbalstadions. Schandalig! Laten we ons vooral over dat soort landen blijven opwinden, en ons niet afvragen wat er eigenlijk gebeurt met al die kansloze migranten die onder de radar verdwijnen omdat wij de ruggegraat ontberen voor concrete beleidskeuzes. ‘Een land van minder ik en meer wij’; daarmee bedoelen we alleen onszelf, toch?