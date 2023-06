Progressievelingen laten het gesprek over rolmodellen en mannelijkheid over aan de markt en sociale media

De Amerikaanse actieheld MacGyver concurreerde in de late jaren ’80 met veel plattere concurrenten als de A-Team en Knightrider, maar was duidelijk de meest inspirerende van allemaal. De ex-spion verafschuwde geweld en verfoeide vuurwapens – his brain was his weapon. Als een soort super-Delftenaar, inclusief de verlegenheid bij vrouwen, maakte hij vallen en bommen van duct-tape, kauwgom en lucifers. MacGyver stond altijd klaar om mensen te helpen en bestreed onrecht waar hij kon.

Ik moest aan mijn jeugdheld denken bij het lezen van het boek Of Boys and Men van Richard Reeves. In zijn boek schetst hij een overtuigend beeld van de groeiende achterstand van jongens en mannen in de VS, met name in het onderwijs. De man is ingehaald door de vrouw, en kan zich niet meer beroepen op het eervolle kostwinnerschap.

En dat leidt tot gevoelens van overbodigheid, achterstand en uiteindelijk rancune. Toch wordt het probleem met mannen meestal voorgesteld als een probleem van mannen. De man moet gerepareerd, want de man is niet meer van deze tijd, zo klinkt het. Maar daarmee worden structurele problemen ontkend en wordt er geen alternatief geboden.

Ook in Nederland is het bon ton om mannen op geen enkele manier serieus te nemen. Berichtgeving over mannen die achteropraken leidt tot voorspelbaar hoongelach van feministen en wittevoetjesmannen, en in reclames wordt de Nederlandse man neergezet als een eeuwige loser, die als een geslagen hond achter zijn vrouw aanhobbelt in de supermarkt. Een land vol Frank Lammersen en Thomas Acda’s: wat zullen die sukkels vandaag weer voor doms doen?

In Zweden, net als Nederland ooit een progressief gidsland, is duidelijk zichtbaar waar de oplopende achterstand van mannen in het onderwijs toe leidt. Meer dan 60 procent van de studenten aan de universiteit is er vrouw. In een wereld waarin opleidingsniveau stemgedrag bepaalt, leidt dat tot een enorm verschil in stemgedrag tussen mannen en vrouwen. Zo peilen de Zweedse sociaaldemocraten 38 procent bij vrouwen, en maar 24 procent bij mannen. De extreemrechtse Zwedendemocraten peilen juist maar 14 procent bij vrouwen, en liefst 23 procent bij mannen.

Die enorme verschillen tasten het weefsel aan van een maatschappij en hebben de potentie het land te verscheuren. Het doembeeld ontstaat van progressieve steden vol hoogopgeleide vrouwen en conservatieve achterlanden vol achterblijvende mannen. En dit zijn geen verschillen die door progressief beleid zijn veroorzaakt, maar juist door neoliberaal beleid. Veel Zweedse scholen zijn geprivatiseerd, met desastreuze gevolgen voor moeilijkere (en dus duurdere) jongens, die niet meer de aandacht krijgen die nodig is.

Zowel links als rechts koppelt mannelijkheid aan conservatisme en kapitalisme; volgens links zorgt mannelijkheid voor de excessen van beide, terwijl rechts de rijke, selfmade familieman als het ultieme mannelijke rolmodel viert. Niet gek dus dat jonge mannen weinig alternatief zien dan als een opgepompt Wallstreetwolfje te voldoen aan het stompzinnige beeld van mannelijkheid dat sociale media hem voorschotelen; welk alternatief hebben ze nu helemaal?

Progressievelingen hebben geen plan voor de man. Zij ridiculiseren alle zorgelijke signalen en laten het gesprek over mannelijkheid, rolmodellen en eergevoelens over aan de markt en sociale media. Die weten er wel raad mee.

Wie naar de feiten kijkt, ziet wie werkelijk het meest onder druk staat in onze maatschappij: jongens uit sociaal-economisch zwakke gezinnen, vaak met een afwezige vader. Er is geen weldenkend mens dat de geweldige vooruitgang die vrouwen de afgelopen decennia hebben geboekt wil terugdraaien, maar er lijkt mij niets progressiefs aan het negeren van de problemen van veel (jonge) mannen. Ook jongens van nu hebben recht op een MacGyver, want anders resteert Andrew Tate.